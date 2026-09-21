KO JE BIO PREMINULI ŠEIK AHMED BIN RAŠID AL MAKTUM? Voleo je fudbal, konje i vodene sportove (FOTO)
ŠEIK Ahmed bin Rašid Al Maktum koji je preminuo danas u 76. , bio je četvrti i najmlađi sin nekadašnjeg vladara Dubaija, Rašida bin Saida Al Maktuma (1912–1990), i mlađi brat potpredsednika i premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i vladara Dubaija, Muhameda bin Rašida Al Maktuma.
Preminuo je u 76. godini i zbog toga je proglašena desetodnevna žalost u Dubaiju.
Šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum bio je zamenik šefa Policije i javne bezbednosti Dubaija, predsednik grupacije A.R.M. Holding i Dubai Real Estate Centre, kao i predsednik fudbalskog kluba "Al Vasl" iz Dubaija.
Šeik Ahmed je završio britansku Kraljevsku vojnu akademiju Sandhurst, priključio se Centralnoj vojnoj komandi u Dubaiju i postao njen vrhovni komandant, razvijajući je u jednu od vodećih vojnih baza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Poslovni interesi šeika Ahmeda obuhvatali su Dubai Real Estate Centre (DREC), osnovan 1991. godine, sa više od 3.200 jedinica u okviru stambenih, komercijalnih, maloprodajnih i industrijskih nekretnina u Dubaiju.
Šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum bio je zamenik šefa Policije i javne bezbednosti Dubaija, predsednik grupacije A.R.M. Holding i Dubai Real Estate Centre, kao i predsednik fudbalskog kluba "Al Vasl" iz Dubaija.
Šeik Ahmed je završio britansku Kraljevsku vojnu akademiju Sandhurst, priključio se Centralnoj vojnoj komandi u Dubaiju i postao njen vrhovni komandant, razvijajući je u jednu od vodećih vojnih baza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Poslovni interesi šeika Ahmeda obuhvatali su Dubai Real Estate Centre (DREC), osnovan 1991. godine, sa više od 3.200 jedinica u okviru stambenih, komercijalnih, maloprodajnih i industrijskih nekretnina u Dubaiju.
Šeik Ahmed je 2019. objedinio svoju imovinu pod kompanijom A.R.M. Holding, jednom od najvećih investicionih kompanija u Dubaiju, čiji je zadatak da podržava razvoj Emirata Dubai.
Pored Dubai Real Estate Centre, ovaj konglomerat obuhvata kompanije Huna i Hive Coliv, kao i vlasničke uđele u privatnim i javno listiranim kompanijama iz različitih sektora širom sveta, uključujući obrazovanje, ugostiteljstvo i prehrambenu industriju, nekretnine, bankarstvo, telekomunikacije i hotelijerstvo.
Šeik Ahmed je 1960. godine osnovao sportski klub Al Vasl, kojim je takođe predsedavao, kao i fudbalski klub Al Vasl, jedan od najpopularnijih fudbalskih klubova u UAE.
Oba kluba osvojila su brojne titule i imaju veliki broj navijača.
Bio je jedna od glavnih ličnosti odgovornih za osnivanje i pokretanje Dubai International Marine Cluba i postao je njegov prvi predsednik 1988. godine. Klub je prvi u regionima Bliskog istoka i Afrike koji je postao član Međunarodne unije za motorne čamce (UIM).
Šeik Ahmed je bio veliki zaljubljenik u konjički sport i osnovao je trkalište Džebel Ali kako bi promovisao konjske trke u UAE.
Pokrenuo je i Al Adijat i "Dubai Horse Racing Centre" kao podršku ovoj industriji. On i njegov tim pomogli su u razvoju sistema hendikepiranja konja, kao i drugih pravila konjskih trka.
(Telegraf)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
DIPLOMATSKA OFANZIVA ZBOG ESKALACIJE SUKOBA: Katar razgovarao sa Turskom i Emiratima
15. 09. 2026. u 16:44
MEDIJI PRENOSE: Alžir odlučio da prekine diplomatske odnose sa UAE
10. 09. 2026. u 13:53
IRAN NE STAJE: Na meti američke baze u UAE i Bahreinu, najavljeni novi napadi
02. 09. 2026. u 10:51
IRAN IZVRŠIO UDAR NA BAZU "AL MINHAD": Vazdušne snage UAE hitno reagovale
31. 08. 2026. u 09:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)