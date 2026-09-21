KO JE BIO PREMINULI ŠEIK AHMED BIN RAŠID AL MAKTUM? Voleo je fudbal, konje i vodene sportove (FOTO)

ŠEIK Ahmed bin Rašid Al Maktum koji je preminuo danas u 76. , bio je četvrti i najmlađi sin nekadašnjeg vladara Dubaija, Rašida bin Saida Al Maktuma (1912–1990), i mlađi brat potpredsednika i premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i vladara Dubaija, Muhameda bin Rašida Al Maktuma.

Foto: Printskrin/X/ @khaleejtimes

Preminuo je u 76. godini i zbog toga je proglašena desetodnevna žalost u Dubaiju.

Šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum bio je zamenik šefa Policije i javne bezbednosti Dubaija, predsednik grupacije A.R.M. Holding i Dubai Real Estate Centre, kao i predsednik fudbalskog kluba "Al Vasl" iz Dubaija.

Šeik Ahmed je završio britansku Kraljevsku vojnu akademiju Sandhurst, priključio se Centralnoj vojnoj komandi u Dubaiju i postao njen vrhovni komandant, razvijajući je u jednu od vodećih vojnih baza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Poslovni interesi šeika Ahmeda obuhvatali su Dubai Real Estate Centre (DREC), osnovan 1991. godine, sa više od 3.200 jedinica u okviru stambenih, komercijalnih, maloprodajnih i industrijskih nekretnina u Dubaiju.

Šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum bio je zamenik šefa Policije i javne bezbednosti Dubaija, predsednik grupacije A.R.M. Holding i Dubai Real Estate Centre, kao i predsednik fudbalskog kluba "Al Vasl" iz Dubaija.

Šeik Ahmed je završio britansku Kraljevsku vojnu akademiju Sandhurst, priključio se Centralnoj vojnoj komandi u Dubaiju i postao njen vrhovni komandant, razvijajući je u jednu od vodećih vojnih baza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Poslovni interesi šeika Ahmeda obuhvatali su Dubai Real Estate Centre (DREC), osnovan 1991. godine, sa više od 3.200 jedinica u okviru stambenih, komercijalnih, maloprodajnih i industrijskih nekretnina u Dubaiju.

Šeik Ahmed je 2019. objedinio svoju imovinu pod kompanijom A.R.M. Holding, jednom od najvećih investicionih kompanija u Dubaiju, čiji je zadatak da podržava razvoj Emirata Dubai.

Pored Dubai Real Estate Centre, ovaj konglomerat obuhvata kompanije Huna i Hive Coliv, kao i vlasničke uđele u privatnim i javno listiranim kompanijama iz različitih sektora širom sveta, uključujući obrazovanje, ugostiteljstvo i prehrambenu industriju, nekretnine, bankarstvo, telekomunikacije i hotelijerstvo.

Šeik Ahmed je 1960. godine osnovao sportski klub Al Vasl, kojim je takođe predsedavao, kao i fudbalski klub Al Vasl, jedan od najpopularnijih fudbalskih klubova u UAE.

Oba kluba osvojila su brojne titule i imaju veliki broj navijača.

BREAKING: Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum passes away; 10-day mourning declared in Dubai https://t.co/VUoT29VJeL https://t.co/YDXJczEQwV — Khaleej Times (@khaleejtimes) September 21, 2026

Bio je jedna od glavnih ličnosti odgovornih za osnivanje i pokretanje Dubai International Marine Cluba i postao je njegov prvi predsednik 1988. godine. Klub je prvi u regionima Bliskog istoka i Afrike koji je postao član Međunarodne unije za motorne čamce (UIM).

Šeik Ahmed je bio veliki zaljubljenik u konjički sport i osnovao je trkalište Džebel Ali kako bi promovisao konjske trke u UAE.

Pokrenuo je i Al Adijat i "Dubai Horse Racing Centre" kao podršku ovoj industriji. On i njegov tim pomogli su u razvoju sistema hendikepiranja konja, kao i drugih pravila konjskih trka.

(Telegraf)