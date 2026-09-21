Politika

PROFESOR MILAN BOŽIĆ ODLIČNO OPISAO BLOKADERSKU LISTU: Program tzv. "Studentske liste" nikad nećemo ni saznati - ONI GA ZAPRAVO NI NEMAJU

В.Н.

21. 09. 2026. u 19:47

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DETEKTOR Laži je na drušvenoj mreži "Iks" objavio izjavu doktora Milana Božića iz Jutarnjeg programa Prve televizije. On je govorio o tzv. "Studentskoj listi" i njihovom programu u koji niko nije upoznat.

ПРОФЕСОР МИЛАН БОЖИЋ ОДЛИЧНО ОПИСАО БЛОКАДЕРСКУ ЛИСТУ: Програм тзв. Студентске листе никад нећемо ни сазнати - ОНИ ГА ЗАПРАВО НИ НЕМАЈУ

Foto: Printscreen/Prva TV

- Program tzv. "Studentske liste" nikad nećemo ni saznati, možda i zato što projektant Srđa Popović i Bojan Pajtić njih to savetuju, ali mislim da je odgovor tužniji – ONI GA ZAPRAVO NI NEMAJU! Pogledajte one likove, neko bi rekao što su borci smešniji, to su uspešniji. Nisu borci čak ni smešni, oni guše prosečnošću. Tu nema ništa - rekao je Božić.

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