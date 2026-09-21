PROFESOR MILAN BOŽIĆ ODLIČNO OPISAO BLOKADERSKU LISTU: Program tzv. "Studentske liste" nikad nećemo ni saznati - ONI GA ZAPRAVO NI NEMAJU

MINISTARKA za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Gordana Čomić, za "Novosti" prokomentarisala i oštro osudila pretnje blokadera Živka Gvozdenovića, koji je prvobitno pretio silovanjem i mučenjem žena u Srbiji koji se ne slažu sa njegovim mišljenjem, nazivajući ih "Ćacike". Nakon što je video objavljen u medijima, pomenuti blokader se ponovo oglasio, ali umesto prostog "Izvini", počeo je da opravdava izrečeno, navodeći da reč "Ćacika" nije upotrebio da bi opisao samo žene, nego i muškarce.