GORDANA ČOMIĆ OŠTRO OSUDILA PRETNJE BLOKADERA GVOZDENOVIĆA: Upotreba verbalnog nasilja za bilo koje drugo ljudsko biće je nedopustivo i kažnjivo

Gordana Čomić, za "Novosti" prokomentarisala i oštro osudila pretnje blokadera Živka Gvozdenovića, koji je prvobitno pretio silovanjem i mučenjem žena u Srbiji koji se ne slažu sa njegovim mišljenjem, nazivajući ih "Ćacike". Nakon što je video objavljen u medijima, pomenuti blokader se ponovo oglasio, ali umesto prostog "Izvini", počeo je da opravdava izrečeno, navodeći da reč "Ćacika" nije upotrebio da bi opisao samo žene, nego i muškarce.

Foto: Centri za socijalni rad (CSR) Srbija

- Upotreba verbalnog nasilja za bilo koje drugo ljudsko biće je nedopustivo, neprihvatljivo i u Srbiji propisima zabranjeno, prekršajnim i krivičnim kaznama zaprećeno. Međutim, postoje političari koji smatraju da, što veće verbalno smeće izgovori, to je moćniji političar. Bez obzira da li se radi o pretnjama ženama ili uvredama ženama na osnovu njihovih karakteristika, izgleda, boje kose, načina na koji se oblače, ili prema muškarcima zato što hoće da pokažu da su niže vredni. To nema dobrog efekta ako hoće biračku podršku, a pogotovo nema dobrog efekta ako se sklopi u rečenicu "Mi želimo promene, želimo dobro i prijatno društvo za sve, želimo pravdu, jednakost i sve ono što ljudi treba da žele". Nažalost, jako mnogo ljudi u politici smatra jaku reč, istovremeno ubojitim oružjem. Ništa dalje od istine. Izvinjenje, pokajanje i bezrazložnu ljubaznost za sve, to donosi glasove - rekla je Čomić.

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