DODIK OPLEO PO ALTERNATIVI: "Nisu dostojni da vode Republiku" (FOTO)
PREDIZBORNA kampanja se odvija sasvim pristojno, kao u svim demokratskim i zdravim društvima, ocenio je danas predsednik SNSD Milorad Dodik i istakao da je to poruka da im nije potreban tutor, jer se ovi izbori prvi put održavaju bez visokog predstavnik
To se, kaže Dodik, nije desilo slučajno i deo je mnogih ranijih dogovora.
- Mislim da će ljudi razumeti da oni koji se nude kao alternativa nisu dostojni da vode Republiku, jer ni unutar vlastitih redova ne mogu ništa da se dogovore - napisao je Dodik na platformi Iks.
Opšti izbori u BiH biće održani 4. oktobra.
(Tanjug)
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