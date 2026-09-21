Republika Srpska

DODIK OPLEO PO ALTERNATIVI: "Nisu dostojni da vode Republiku" (FOTO)

В.Н.

21. 09. 2026. u 19:41

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PREDIZBORNA kampanja se odvija sasvim pristojno, kao u svim demokratskim i zdravim društvima, ocenio je danas predsednik SNSD Milorad Dodik i istakao da je to poruka da im nije potreban tutor, jer se ovi izbori prvi put održavaju bez visokog predstavnik

ДОДИК ОПЛЕО ПО АЛТЕРНАТИВИ: Нису достојни да воде Републику (ФОТО)

Foto: B. Zdrinja

To se, kaže Dodik, nije desilo slučajno i deo je mnogih ranijih dogovora.

- Mislim da će ljudi razumeti da oni koji se nude kao alternativa nisu dostojni da vode Republiku, jer ni unutar vlastitih redova ne mogu ništa da se dogovore - napisao je Dodik na platformi Iks.

Opšti izbori u BiH biće održani 4. oktobra.

(Tanjug)

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