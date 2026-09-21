U Partizanu pod hitno mora nešto da se menja - Izbor kapitena, nedisciplina, odnos prema dresu...

Reprezentativna pauza došla je u pravi čas za klub iz Humske.

FOTO: FK Partizan

Crno bez imalo bele. Takvo je trenutno stanje u Partizanu, koji od svog osnivanja nije bio u težoj situaciji. I zbog toga će predstojeće tri nedelje zbog Lige nacije možda biti i ključne za "parni valjak" u prvom delu sezone, jer neke stvari pod hitno moraju da se promene.

Gostovanje u Surdulici dodatno je ogolilo probleme u taboru crno-belih, čija se rezultatska kriza nastavila, pa ekipa trenutno zauzima 11. mesto na tabeli sa samo osam osvojenih bodova. Mogao je epilog da bude i mnogo gori, jer je Radnik imao prednost od 3:1 na poluvremenu, ali su Beograđani u nastavku uspeli da pokažu reakciju sa igračem manje i dođu do boda (4:4).

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr Saša Ilić

Da igra nije na nivou, to je jasno kao dan i već su mnoge priče i analize o tome napisane. Napadačka linija ne blista, previše se šansi promašuje, ali najviše škripi u poslednjoj liniji. Odbrana je ranjiva ko god da je s druge strane terena, o čemu svedoči i broj primljenih golova (19), što je posle OFK Beograda najviše u Superligi (21). Veliku ulogu u tome ima i odluka trenera Saše Ilića (48) da često rotira štopere, kao i konstanatan problem sa nedostatkom klasičnog i pouzdanog levog beka, na šta se nadovezala i prodaja Milana Roganovića (20) u Genk.

Međutim, mnogo više od igre, partizanovce brine ponašanje igrača, odnosno ono što se dešava u svlačionici i van terena. Glasina je mnogo, kruže priče da je atmosfera prilično narušena, kako je nedisciplina uzela maha, da se pojedincima gleda kroz prste i da je čak bilo i žučnih svađa.

Spekulisalo se da je ovog leta Demba Sek (25) napravio nekoliko ispada, da je Šaka Traore došao sa viškom kilograma i da ne trenira ozbiljno, dok je Ibrahim Zubairu (22) bio suspendovan zbog kašnjenja na treninge i neispunjavanja obaveza. Ipak, ono što je uradio Milan Vukotić (23) u Surdulici dugo nije viđeno na srpskim terenima.

Da jedan od glavnih igrača ekipe i reprezentativac svoje zemlje dobije dva žuta kartona, odnosno crveni, zbog rasprave sa glavnim sudijom - to je za ozbiljnu sankciju. Isto kao i činjenica da ama baš niko, nijedan njegov saigrač, nije našao za shodno da pritrči, smiri i odgura Vukotića već kod zarađene prve javne opomene.

Trebalo bi kapiten da bude prvi koji će da preuzme odgovornost i rešava takve situacije, ali Nikole Simića (19) nije bilo ni na vidiku. Zato se i nameće pitanje - ko je, kako i po kom kriterijumu direktno odlučio da jedan od najmlađih u timu nosi traku oko ruke?

U redu je to što su u Humskoj rešili da šansu daju svojoj deci iz Omladinske škole, što žele da oni budu noseći stubovi, ali da li to treba raditi po svaku cenu? Jer, Simićevi prethodnici Vanja Dragojević (20) i Ognjen Ugrešić (20) su imali pravog učitelja u vidu Bibarsa Natha (38), dok momak sa Uba očigledno još nije sazreo za tako krupan zalogaj.

FOTO: FK Partizan Nikola Simić

E sad, samo zamislite Izraelca u onakvoj situaciji u subotu veče protiv Radnika i da li bi uopšte neko drugi došao u situaciju da priča sa sudijom Jovanovićem osim njega. Da ne idemo dalje u prošlost i pominjemo primere poput upravo Saše Ilića, Vladimira Stojkovića, Aleksandra Jovanovića...

Dakle, osim na planu igre i psihološke pripreme, moraće stručni štab tokom ove reprezentativne pauze da postavi jasne granice, poradi na disciplini i popravi međuljudske odnose. Domaće prvenstvo se nastavlja 10. oktobra, kada će u Humskoj gostovati Novi Pazar, a ukoliko ne bude bilo vidljivog napretka i bega iz zone plej-auta, Partizanu ne ginu radikalni rezovi kako ne bi došao u situaciju da se bori za goli život i opstanak u elitnom društvu.

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