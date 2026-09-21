Selektor Grčke iznenadio pred Orlove: "Ovo je prvi put..."
Heleni na startu Lige nacija gostuju Srbiji na Marakani.
Selektor fudbalske reprezentacije Grčke, Ivan Jovanović, govorio je za tamošnje medije o obavezama nacionalnog tima "Helena", uoči gostovanjima "Orlovima" u četvrtak na Marakani i Nemačkoj tri dana kasnije.
Srpski stručnjak na klupi grčkog nacionalnog tima smatra da su naredni dueli u A ligi nacija veoma zahtevni za njegove izabranike:
- Zanimljive utakmice. Ovo nam je prvi put u prvoj diviziji Lige nacija i to je veoma velika prilika kroz ove utakmice koje su pred nama, šest utakmica sa dobrim timovima. Svakako ćemo videti gde smo kao reprezentacija, sa ciljem da ostanemo u prvoj diviziji za sledeće takmičenje. Mislim da su naši protivnici, kao što su Srbija, Nemačka i Holandija, timovi na odličnom nivou i utakmice će sigurno biti veoma zanimljive. - rekao je Jovanović.
Dotakao se i najduže pauze za reprezentaciju Grčke:
- Ovo je prvi put da se ovakvo planiranje radi. Kao što je obično slučaj, verujem da bi se ovo moglo desiti u budućnosti, barem što se tiče sledećih takmičenja. Veoma je teško za trenere, jer u osnovi nemamo vremena da pravimo bilo kakve posebne pripreme u pogledu utakmica. - dodao je srpski trener i nastavio:
- Razumete da su četiri utakmice za manje od dve nedelje, uz putovanja, gde ćemo više vremena provesti u smislu analize nego u smislu treninga. To je jednostavno nešto čemu moramo da se prilagodimo i da se suočimo sa ozbiljnošću utakmica koje su pred nama na najbolji mogući način, misleći da se to može desiti i sledećeg septembra kada su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. - kaže Ivan Jovanović.
Grčka se posle dužeg vremena vraća u Solun, gde će kao domaćin igrati utakmice LN:
- Ova reprezentacija uvek ima veliku podršku navijača, kao što smo je imali ovde u Atini i na Kritu. Srećan sam što ćemo definitivno igrati dve utakmice protiv Nemačke i Holandije u Solunu i siguran sam da će nam fudbalski navijači pomoći u našim naporima u dve veoma teške utakmice, kao što su utakmice protiv Holandije i Nemačke. - zaključio je Jovanović.
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