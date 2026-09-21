RASKRINKANI: Šešelj razotkrio delovanje blokadera
BLOKADERSKI pokret se već dve godine bavi progonom svojih političkih neistomišljenika, smatra zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- Oni obećavaju lustraciju, zabranu političkih protivnika, dok u isto vreme govore o vladavini prava, demokratiji, slobodi govora, slobodi mišljenja... Zamislite da je Aleksandar Vučić, kada je prvi put osvojio apsolutnu većinu sa svojom listom 2014. godine, sprovodio ovo što oni sada govore i da je rekao - zabranićemo sve naše političke protivnike - lustracija, molim lepo - kazao je Šešelj za TV Mag.
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