PLENUMI, PENZIJE I ĆUTANJE: Šta se pričalo iza zatvorenih vrata studentskih sastanaka?
SNIMCI sa studentskih plenuma otvorili su pitanja o načinu odlučivanja unutar pokreta, ali i o predlogu da se deo penzija oporezuje uz ocenu da o takvoj „nepopularnoj meri“ ne treba govoriti tokom kampanje.
Pred izbore se sve glasnije traži jasan odgovor — da li je ovo zaista stav koji bi bio zastupan pred građanima?
Snimci sa plenuma otvorili su pitanja o sukobima i odlučivanju unutar studentskog pokreta, a mediji navode da Tara Jovanović nije osporila da potiču sa tih sastanaka. Na drugom objavljenom snimku čuje se predlog oporezivanja dela penzija, uz poruku da o „nepopularnoj meri“ ne treba govoriti u kampanji. Građani zaslužuju da pre izbora čuju jasan odgovor i stav.
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