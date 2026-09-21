PLENUMI, PENZIJE I ĆUTANJE: Šta se pričalo iza zatvorenih vrata studentskih sastanaka?

SNIMCI sa studentskih plenuma otvorili su pitanja o načinu odlučivanja unutar pokreta, ali i o predlogu da se deo penzija oporezuje uz ocenu da o takvoj „nepopularnoj meri“ ne treba govoriti tokom kampanje.

Foto: Printskrin Youtube/ Lažomer

Pred izbore se sve glasnije traži jasan odgovor — da li je ovo zaista stav koji bi bio zastupan pred građanima?

Snimci sa plenuma otvorili su pitanja o sukobima i odlučivanju unutar studentskog pokreta, a mediji navode da Tara Jovanović nije osporila da potiču sa tih sastanaka. Na drugom objavljenom snimku čuje se predlog oporezivanja dela penzija, uz poruku da o „nepopularnoj meri“ ne treba govoriti u kampanji. Građani zaslužuju da pre izbora čuju jasan odgovor i stav.