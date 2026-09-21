FUDBAL ZAVIJEN U CRNO! Preminuo delegat na meču Zvezde!

Tužne vesti stižu iz Opštinske lige.

Foto: Kiyoshi Takahase Segundo / Panthermedia / Profimedia

Užasna tragedija desila se u selu Miraševac za vreme fudbalskog meča, u okviru Opštinske lige!

Naime, tada je došlo do smrtnog epiloga, pošto je delagat pomenute utakmice, star 57 godina, samo pao na travu i umro.

– Bio je delegat na utakmici FK „Crvena zvezda“ iz Miraševca i FK „Šumadija“ iz Sipića, kada mu je tokom utakmice pozlilo. Samo se srušio. Utakmica je odmah prekinuta, svi su prtrčali da pomognu, pozvana je Hitna pomoć ali uzalud - rekao je za RINU jedan od očevidaca.

Smrt je usledila u 64. minutu meča, koja je posle tragedije momentalno prekinuta.

Daljom istragom biće utvrđen tačan uzrok smrti fudbalskog delegata.

Подсећање: Ин мемориам - Синиша Михајловић