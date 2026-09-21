Fudbal

FUDBAL ZAVIJEN U CRNO! Preminuo delegat na meču Zvezde!

Новости.онлине/С.С.

21. 09. 2026. u 18:49

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Tužne vesti stižu iz Opštinske lige.

ФУДБАЛ ЗАВИЈЕН У ЦРНО! Преминуо делегат на мечу Звезде!

Foto: Kiyoshi Takahase Segundo / Panthermedia / Profimedia

Užasna tragedija desila se u selu Miraševac za vreme fudbalskog meča, u okviru Opštinske lige!

Naime, tada je došlo do smrtnog epiloga, pošto je delagat pomenute utakmice, star 57 godina, samo pao na travu i umro.

– Bio je delegat na utakmici FK „Crvena zvezda“ iz Miraševca i FK „Šumadija“ iz Sipića, kada mu je tokom utakmice pozlilo. Samo se srušio. Utakmica je odmah prekinuta, svi su prtrčali da pomognu, pozvana je Hitna pomoć ali uzalud - rekao je za RINU jedan od očevidaca.

Smrt je usledila u 64. minutu meča, koja je posle tragedije momentalno prekinuta.

Daljom istragom biće utvrđen tačan uzrok smrti fudbalskog delegata.

Подсећање: Ин мемориам - Синиша Михајловић

 

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