Gaštarov ostvaruje snove: Spreman sam da igram na bilo kojoj poziciji, očekujem da pobedimo Švajcarsku

NAJLEPŠE snove živi fudbaler Crvene zvezde Matej Gaštarov.

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Mladi vezista se ustalio u prvom timu Crvene zvezde, a dobio je i poziv u seniorsku reprezentaciju Severne Makedonije.

Ovaj 19-godišnjak iz Skoplja je otkrio da je o ovome maštao od kad je počeo da igra fudbal.

- Ovaj trenutak sam sanjao još kao dete, veoma sam srećan i svakako očekujem i da zaigram. Odlično sam prihvaćen, kao što sam i očekivao. Radio sam mnogo na sebi, stigao sam i do prvog tima Crvene zvezde, a sada i do seniorske reprezentacije. Spreman sam da igram na bilo kojoj poziciji, da ispunim svaki zadatak trenera. Verovao sam u sebe, možda nisam očekivao da ću u jednom mesecu debitovati i za prvi tim Crvene zvezde i za reprezentaciju, ali spreman sam za izazove - rekao je Gaštarov, a preneo "Sloboden pečat".

BORBA Matej Gaštarov i Milan Pavkov/FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Severna Makedonija takmičenje u B diviziji Lige nacija počinje duelom protiv Švajcarske na stadionu "Toše Proeski".

- U subotu očekujem pobedu. Da odigramo maksimalno, da ostavimo srce na terenu za ovaj dres. Uvek idemo na pobedu, bez obzira na to ko nam je protivnik. Poštujemo sve protivnike, ali mi imamo svoje kvalitete i svakako da idemo na pobedu.

Severna Makedonija će tokom ovog reprezentativnog prozora odigrati četiri utakmice. Posle duela sa "sajdžijama" sledi orkšaj sa Slovenijom u gostima, 29. septembra. Zatim, 3. oktobra dočekuje Škotsku, a sve se završava gostovanjem Švajcarskoj 6. otkobra.

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