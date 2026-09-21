Gaštarov ostvaruje snove: Spreman sam da igram na bilo kojoj poziciji, očekujem da pobedimo Švajcarsku
NAJLEPŠE snove živi fudbaler Crvene zvezde Matej Gaštarov.
Mladi vezista se ustalio u prvom timu Crvene zvezde, a dobio je i poziv u seniorsku reprezentaciju Severne Makedonije.
Ovaj 19-godišnjak iz Skoplja je otkrio da je o ovome maštao od kad je počeo da igra fudbal.
- Ovaj trenutak sam sanjao još kao dete, veoma sam srećan i svakako očekujem i da zaigram. Odlično sam prihvaćen, kao što sam i očekivao. Radio sam mnogo na sebi, stigao sam i do prvog tima Crvene zvezde, a sada i do seniorske reprezentacije. Spreman sam da igram na bilo kojoj poziciji, da ispunim svaki zadatak trenera. Verovao sam u sebe, možda nisam očekivao da ću u jednom mesecu debitovati i za prvi tim Crvene zvezde i za reprezentaciju, ali spreman sam za izazove - rekao je Gaštarov, a preneo "Sloboden pečat".
Severna Makedonija takmičenje u B diviziji Lige nacija počinje duelom protiv Švajcarske na stadionu "Toše Proeski".
- U subotu očekujem pobedu. Da odigramo maksimalno, da ostavimo srce na terenu za ovaj dres. Uvek idemo na pobedu, bez obzira na to ko nam je protivnik. Poštujemo sve protivnike, ali mi imamo svoje kvalitete i svakako da idemo na pobedu.
Severna Makedonija će tokom ovog reprezentativnog prozora odigrati četiri utakmice. Posle duela sa "sajdžijama" sledi orkšaj sa Slovenijom u gostima, 29. septembra. Zatim, 3. oktobra dočekuje Škotsku, a sve se završava gostovanjem Švajcarskoj 6. otkobra.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Tadić priznao šta je presudilo da se vrati: Selektor me ovo zamolio...
21. 09. 2026. u 13:14
CEO STADION JE ZANEMEO! Igrao se 64. minut na meču Crvene zvezde kada se delegat iznenad srušio i preminuo
21. 09. 2026. u 11:59 >> 12:16
Paunović dopisao još jedno ime na spisak - Stiže zamena za Terzića
21. 09. 2026. u 11:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)