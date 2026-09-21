MAĐAR STOPIRAO PLAN MOL-A: Nema skladišta za Ukrajinu ni na granici ni bilo gde u Mađarskoj

VLADA Mađarske neće dozvoliti izgradnju skladišta naftnih derivata za Ukrajinu na svojoj teritoriji, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

foto: Balint Szentgallay/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njegovim rečima, memorandum o razumevanju koji su o tom pitanju potpisali mađarska kompanija MOL i ukrajinski „Naftogas“ neće biti realizovan.

-Skladište, u vezi sa kojim je kompanija MOL potpisala memorandum o razumevanju, neće biti izgrađeno ni na mađarsko-ukrajinskoj granici, niti bilo gde drugde. Ako pročitate nedavno objavljeno saopštenje, videćete da se tamo navodi da je to samo teoretska mogućnost. Čak i kada bi došlo do realizacije, za to bi bile potrebne godine. Ali želim ovde i sada da kažem: dok je na vlasti vlada stranke Tisa, to se neće dogoditi, rekao je Mađar tokom obraćanja u mađarskom parlamentu.

On je, na zahtev poslanika, komentarisao objavu na Telegram kanalu „Naftogasa“ o planovima za izgradnju skladišta nafte u Mađarskoj, u blizini granice sa Ukrajinom.

U objavi je citiran direktor kompanije Sergej Fedorenko, koji je izjavio da bi realizacija tog projekta „dugoročno povećala pouzdanost snabdevanja gorivom ukrajinskih potrošača“.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu