HAOS U BIH SE NASTAVLJA: Ako ćemo tako raditi, spakovaću kofere i sutra otići

Barbarez nije mogao da ćuti

FOTO: Credit: Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

Nove tenzije potresaju fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Selektor Sergej Barbarez burno je reagovao na konferenciji za medije kada je upitan o odlasku Kenana Hasagića iz stručnog štaba „zmajeva“.

Hasagić, nekadašnji reprezentativni golman BiH, nedavno je napustio stručni štab, a potom se oglasio na društvenim mrežama porukom „Sram vas bilo“. Njegov odlazak izazvao je brojne reakcije i nagađanja u javnosti.

Na konferenciji je prvo Emir Spahić pokušao da smiri situaciju.

- Želim mu sve najbolje. Svako dobro mu želim u životu. Ništa se nije dogodilo. Sve je normalno - rekao je Spahić.

Međutim, pitanje o Hasagiću očigledno je iznerviralo Barbareza, koji je odlučno odbacio priče o problemima unutar stručnog štaba.

- Gluposti. Molim vas, radimo ozbiljan posao i sada se ovđe bavimo spekulacijama. Što ne pitate Sinišu Mrkobradu kako on razmišlja? - poručio je selektor BiH.

Potom je usledila još žešća reakcija.

- Je li vi mislite da selektor ovđe stane pred pet novinara i priča i laže? Ako ćemo tako raditi, spakovat ću svoje kofere sutra i otići - rekao je Barbarez.

Selektor je zatim povukao paralelu sa eventualnim sopstvenim odlaskom iz reprezentacije.

- Sutra mene kada predsednik ili Savez otpuste, ja ću na Instagram napisati 'Sram vas bilo'? Vi prenosite sve živo, ali da ja komentarišem neke stvari... - dodao je Barbarez.

Na kraju je, pokazujući na grb reprezentacije BiH, poslao i emotivnu poruku:

- Ovo je, bolan, zlato.