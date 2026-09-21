HAOS U BIH SE NASTAVLJA: Ako ćemo tako raditi, spakovaću kofere i sutra otići
Barbarez nije mogao da ćuti
Nove tenzije potresaju fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Selektor Sergej Barbarez burno je reagovao na konferenciji za medije kada je upitan o odlasku Kenana Hasagića iz stručnog štaba „zmajeva“.
Hasagić, nekadašnji reprezentativni golman BiH, nedavno je napustio stručni štab, a potom se oglasio na društvenim mrežama porukom „Sram vas bilo“. Njegov odlazak izazvao je brojne reakcije i nagađanja u javnosti.
Na konferenciji je prvo Emir Spahić pokušao da smiri situaciju.
- Želim mu sve najbolje. Svako dobro mu želim u životu. Ništa se nije dogodilo. Sve je normalno - rekao je Spahić.
Međutim, pitanje o Hasagiću očigledno je iznerviralo Barbareza, koji je odlučno odbacio priče o problemima unutar stručnog štaba.
- Gluposti. Molim vas, radimo ozbiljan posao i sada se ovđe bavimo spekulacijama. Što ne pitate Sinišu Mrkobradu kako on razmišlja? - poručio je selektor BiH.
Potom je usledila još žešća reakcija.
- Je li vi mislite da selektor ovđe stane pred pet novinara i priča i laže? Ako ćemo tako raditi, spakovat ću svoje kofere sutra i otići - rekao je Barbarez.
Selektor je zatim povukao paralelu sa eventualnim sopstvenim odlaskom iz reprezentacije.
- Sutra mene kada predsednik ili Savez otpuste, ja ću na Instagram napisati 'Sram vas bilo'? Vi prenosite sve živo, ali da ja komentarišem neke stvari... - dodao je Barbarez.
Na kraju je, pokazujući na grb reprezentacije BiH, poslao i emotivnu poruku:
- Ovo je, bolan, zlato.
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