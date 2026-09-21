Zvezda ga htela kao najskuplje pojačanje ikada, uradio nešto što nije viđeno 60 godina, sad je najveća pretnja Srbiji

Biće defanzivcima "orlova" teško da ga zaustave u četvrtak

Foto: Instagram/vangelis_pavlidis

Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak igra izuzetno važan meč protiv Grčke u Ligi nacija, a ubedljivo najveća opasnost po gol „orlova“ biće napadač Benfike Vangelis Pavlidis – čovek koji je u Portugalu srušio barijere koje su stajale još od doba legendarnog Euzebija, a koji je lako mogao da nosi crveno-beli dres - Vangelis Pavlidis.

Momak rođen u Solunu igra sezonu života, a u istoriju slavne Benfike upisao se zlatnim slovima. Naime, Pavlidis je 2025. postigao čak 42 gola u kalendarskoj godini, čime je izjednačio klupski rekord koji je još davne 1965. godine postavio niko drugi do mitski Euzebio!

Zanimljivo, malo je nedostajalo da Pavlidis umesto u Lisabonu završi u – Beogradu! Tokom 2024. godine, dok je rešetao mreže za holandski AZ Alkmar, grčki napadač bio je apsolutna želja Crvene zvezde.

Rukovodstvo srpskog šampiona bilo je spremno da probije sve istorijske barijere i načini ga najskupljim pojačanjem u istoriji kluba. Ipak, finansijski apetiti Alkmara, a potom i uletanje platežno moćnije Benfike (koja je platila obeštećenje od skoro 20 miliona evra), presudili su da Pavlidis krene put Pirineja umesto na stadion „Rajko Mitić“.

Pavlidisov fudbalski put nije bio posut ružama. Sa 18 godina napustio je rodnu Grčku i potpisao profesionalni ugovor sa nemačkim Bohumom, za koji je debitovao još 15. maja 2016. protiv Hajdenhajma. Kalio se u drugom timu Borusije Dortmund, ali prava eksplozija počinje selidbom u Holandiju.

Prvo je u dresu Viljema II pokazao o kakvom je „ubici u šesnaestercu“ reč (već u prvoj polusezoni 2019. dao je šest golova na 17 mečeva), da bi u AZ Alkmaru postao prava gol-mašina. U svojoj poslednjoj sezoni u Holandiji pre transfera u Benfiku, postigao je neverovatna 33 gola na 46 mečeva u svim takmičenjima, podelivši titulu najboljeg strelca Eredivizije sa Lukom de Jongom.

Za seniorsku reprezentaciju Grčke debitovao je u kvalifikacijama za EURO 2020 protiv Finske i Lihtenštajna (prethodno je za omladince u četiri meča dao tri gola). Ipak, meč koji ga je u domovini zacementirao kao heroja nacije odigrao se u oktobru 2024. godine. Samo dan nakon tragične smrti saigrača Džordža Baldoka, Pavlidis je postigao oba gola na „Vembliju“ u istorijskoj pobedi Grčke nad Engleskom (2:1), pruživši jednu od najemotivnijih partija viđenih u modernom fudbalu.

Ove sezone je upisao osam golova i dve asistencije u domaćem šampionatu i šest golova i asistenciju i Evropi - što znači da je pred odbranom Srbije težak zadatak.