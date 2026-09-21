Kakav udarac za Nemca: Vicešampion Evrope ostao bez petorice!

Selektor Tomas Tuhel u velikom problemu pred mečeve "Gordog Albiona".

FOTO: Tanjug/AP/Lynne Sladky

Fudbalski reprezentativci Engleske Tino Livramento, Kobi Mejnu, Kol Palmer, Markus Rašford i Deklan Rajs zbog povreda neće igrati za nacionalni tim u Ligi nacija, saopšteno je danas.

Britanski mediji navode da su Livramento, Mejnu, Palmer, Rašford i Rajs tokom dana napustili trening kamp engleske reprezentacije.

Selektor Engleske Tomas Tuhel odlučio je da u nacionalni tim naknadno pozove fudbalera Evertona Džejmsa Garnera i igrača Notingem Foresta Morgana Gibs-Vajta, koji će se sutra priključiti nacionalnom timu na pripremama za mečeve u Ligi nacija.

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Garner (25) je odigrao dva meča za reprezentaciju Engleske, a Gibs-Vajt (26) je šest puta nastupio za nacionalni tim.

Vicešampioni Evrope će 26. septembra u Londonu igrati sa Španijom u meču grupe A3 Lige nacija, u reprizi poslednjeg finala šampionata Starog kontinenta, a tri dana kasnije gostovaće u Pragu selekciji Češke.

Gordi Albion će potom 3. oktobra u Rijeci igrati sa Hrvatskom, a tri dana kasnije u Londonu će dočekati Knedličke.

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