ODLAŽE SE ABA LIGA?! Ostoja Mijailović se hitno oglasio

Imali smo radni sastanak ABA lige i doneli odluku da raspišemo konkurs za nove sudije, poručuje prvi čovek regionalnog takmičenja.

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Ostoja Mijailović otkrio je da postoji mogućnost da se utakmice prvog kola ABA lige odlože zbog problema sa sudijama.

Predsednik Partizana i regionalnog takmičenja poručio je da za sada nema razloga za pomeranje početka sezone, ali da bi eventualni zastoj mogao da utiče upravo na uvodnu rundu.

- Pošto je Migel Anhel Perez potpisao ugovor da bude predsednik Sudijske komisije pre nekoliko dana, imali smo radni sastanak ABA lige i doneli odluku da raspišemo konkurs za nove sudije. Dakle, u ovom trenutku sezona ne bi trebalo da kasni, a ako bude kasnila, možda ćemo odložiti eventualno to prvo kolo svih klubova, pa ćemo te utakmice igrati kasnije - poručio je Mijailović.

Photo: ABA League j.t.d/Ales Fevzer Ostoja Mijailović

Problem je nastao nakon što dugogodišnje sudije nisu prihvatile uslove koje je ponudila ABA liga. Arbitri su tražili povećanje naknada, dok je regionalno takmičenje raspisalo konkurs za nove sudije, na koji mogu da se prijave i postojeći arbitri.

U međuvremenu je ponuđeno povećanje naknada. Za utakmice prve faze sudije bi umesto 562,5 dobijale 630 evra, dok bi za Top 8 i plej-in naknada iznosila 650 evra. U plej-autu bi bila 630, a u četvrtfinalu 700 evra.

Najveće promene predviđene su u završnici. Sudija bi za polufinale dobijao 1.100 evra, umesto dosadašnjih 900, dok bi naknada za finale porasla sa 1.350 na 1.500 evra.

Aktuelne sudije, međutim, nisu zadovoljne ponuđenim uslovima ni odnosom sa ABA ligom. Zbog toga ostaje otvoreno pitanje da li će spor biti rešen pre početka sezone.

Za sada takmičenje nije pomereno, ali je Mijailović jasno stavio do znanja da postoji rezervna opcija – odlaganje kompletnog prvog kola i njegovo odigravanje u kasnijem terminu.