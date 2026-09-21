Dres Srbije je moj san! Cvetković zagrmeo pred Ligu nacija: "Uradiću šta god da selektor traži" (VIDEO)
Mladi napadač ističe da je željan fudbala i spreman za Grčku, Holandiju i Nemačku.
Pred fudbalerima Srbije su četiri utakmice u okviru A divizije Lige nacija. "Orlovi" prvo dočekuju Grčku (24. septembar), pa tri dana kasnije, takođe na "Marakani", igraju protiv Holandije. Prvog dana oktobra naši momci gostuju Nemačkoj u Minhenu, a tri dana posle gostuju Holandiji u Ajndhovenu.
Na spisku selektora Veljka Paunovića našao se i centralni napadač Anderlehta Mihajlo Cvetković. Nekadašnji prvi špic Čukaričkog, odakle se otisnuo u Belgiju u transferu vrednom 3.200.000 evra, govorio je za Fudbalski savez Srbije pred predstojeće mečeve.
- Reprezentacija je oduvek bila moj san. Presrećan sam što sam stigao u Staru Pazovu i što mogu da delim svlačionicu sa ovakvim igračima. Polako, ali sigurno ostvarujem ono o čemu sam sanjao kao dečak i jedino mogu da kažem da sam zahvalan bogu što sam ovde - kaže Cvetković.
U Staru Pazovu stigao je sa velikim samopouzdanjem. Ove sezone četiri puta je tresao mreže i sva četiri gola postigao je na evropskoj sceni – protiv Hamarbija, PAOK-a, Kairata i Liona.
– Moj posao je da postižem golove i na tome radim svakog dana, na svakom treningu. Drago mi je zbog ta četiri gola, ali ne želim da stanem. Od svih bih možda izdvojio gol protiv PAOK-a. Teško je igrati u Solunu, u takvoj atmosferi, i zato mi je taj pogodak posebno drag.
A kada Cvetković postiže golove, protivniku je očigledno najbolje da bude oprezan od prve sekunde. Protiv PAOK-a pogodio je već na samom početku meča, a u dresu Čukaričkog svojevremeno je protiv Železničara zatresao mrežu posle samo devet sekundi.
– Nije slučajnost. Od trenutka kada kročim na teren verujem da ću postići gol. Od prve sekunde sam fokusiran na igru i verujem da mogu da pogodim u svakom trenutku.
Selektor Paunović je prilikom objavljivanja spiska ukazao i na taktičku raznovrsnost mladog napadača, odnosno mogućnost da odgovori zahtevima na više pozicija u ofanzivi.
– Najbolje se osećam kao napadač, kada sam oko šesnaesterca, kada sam opasan po gol i imam prilike da postignem pogodak. Ali ovde sam u reprezentaciji i šta god selektor bude zahtevao od mene, uradiću sve da pomognem timu.
Dolaskom u Brisel nastavio je i dugu tradiciju srpskih napadača u Anderlehtu. Imena Nenada Jestrovića, Milana Jovanovića i Aleksandra Mitrovića i danas se dobro pamte među navijačima belgijskog velikana.
– Tamo se i dalje priča o njima. U početku mi je čak bilo malo čudno koliko se i danas govori o Mitroviću, Jovanoviću, Jestroviću… Drago mi je što me porede sa takvim imenima. Mitrović i ja smo različiti tipovi igrača, ali i danas gledam njegove golove i uživam u njima.
Cvetković je veoma brzo stekao i naklonost navijača Anderlehta.
– U svakom trenutku želim da dam sve na terenu i navijači to očigledno vide. Njihova podrška mi mnogo znači i uživam kada igram pred njima. Pogodak protiv večitog rivala Standarda iz Liježa očigledno je imao presudan uticaj da tako brzo steknem njihove simpatije.
I pored interesovanja drugih klubova tokom leta, nije žurio sa sledećim korakom.
– Za mene je sada najvažnije da igram, da imam minute i da napredujem. Jedino kroz utakmice možete da napredujete. U Anderlehtu imam dobar odnos sa ljudima u klubu, trenerom i saigračima i to je sredina koja mi u ovom trenutku veoma prija. Nisam razmišljao o nečem drugom.
Posebnu vrednost ovog okupljanja za Cvetkovića predstavlja i činjenica da nije jedini pripadnik novog talasa srpskog fudbala. Na Paunovićevom spisku nalazi se veliki broj mladih igrača koji po godinama i dalje imaju pravo nastupa za mladu reprezentaciju.
– Dosta tih momaka poznajem od detinjstva. Igrali smo jedni protiv drugih, igrali smo zajedno. Sama činjenica da smo svi ovde mnogo znači. Došli smo da pomognemo Srbiji i da u svakom trenutku damo maksimum.
A prvi zadatak je Grčka. Tek posle nje dolaze Holandija i Nemačka.
– Sav fokus je sada na Grčkoj. Znam jednog njihovog igrača iz belgijskog prvenstva i sigurno je da imaju dobru reprezentaciju. Ali mi smo Srbija. Treba da razmišljamo o pobedi i da damo svoj maksimum.
Godine za Cvetkovića nisu alibi, niti želi da poziv u A tim ostane samo nagrada za ono što je do sada uradio. Želi priliku i spreman je da je iskoristi.
– Osećam se spremnim. Jedva čekam trenutak kada ću izaći na teren. Daću sve od sebe i imam samo jednu želju, da pomognem reprezentaciji.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Ćavi pred Srbiju: Holandija će igrati sa strašću, bićemo takmičarski nastrojeni
21. 09. 2026. u 15:06
Tadić priznao šta je presudilo da se vrati: Selektor me ovo zamolio...
21. 09. 2026. u 13:14
Paunović dopisao još jedno ime na spisak - Stiže zamena za Terzića
21. 09. 2026. u 11:54
Holanđani sve slabiji pred duele sa Srbijom - Otpao još jedan adut
21. 09. 2026. u 11:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)