Dres Srbije je moj san! Cvetković zagrmeo pred Ligu nacija: "Uradiću šta god da selektor traži" (VIDEO)

Mladi napadač ističe da je željan fudbala i spreman za Grčku, Holandiju i Nemačku.

FOTO: Jan De Meuleneir / PsnewZ / Profimedia

Pred fudbalerima Srbije su četiri utakmice u okviru A divizije Lige nacija. "Orlovi" prvo dočekuju Grčku (24. septembar), pa tri dana kasnije, takođe na "Marakani", igraju protiv Holandije. Prvog dana oktobra naši momci gostuju Nemačkoj u Minhenu, a tri dana posle gostuju Holandiji u Ajndhovenu.

Na spisku selektora Veljka Paunovića našao se i centralni napadač Anderlehta Mihajlo Cvetković. Nekadašnji prvi špic Čukaričkog, odakle se otisnuo u Belgiju u transferu vrednom 3.200.000 evra, govorio je za Fudbalski savez Srbije pred predstojeće mečeve.

- Reprezentacija je oduvek bila moj san. Presrećan sam što sam stigao u Staru Pazovu i što mogu da delim svlačionicu sa ovakvim igračima. Polako, ali sigurno ostvarujem ono o čemu sam sanjao kao dečak i jedino mogu da kažem da sam zahvalan bogu što sam ovde - kaže Cvetković.

U Staru Pazovu stigao je sa velikim samopouzdanjem. Ove sezone četiri puta je tresao mreže i sva četiri gola postigao je na evropskoj sceni – protiv Hamarbija, PAOK-a, Kairata i Liona.

– Moj posao je da postižem golove i na tome radim svakog dana, na svakom treningu. Drago mi je zbog ta četiri gola, ali ne želim da stanem. Od svih bih možda izdvojio gol protiv PAOK-a. Teško je igrati u Solunu, u takvoj atmosferi, i zato mi je taj pogodak posebno drag.

FOTO: FSS Mihajlo Cvetković

A kada Cvetković postiže golove, protivniku je očigledno najbolje da bude oprezan od prve sekunde. Protiv PAOK-a pogodio je već na samom početku meča, a u dresu Čukaričkog svojevremeno je protiv Železničara zatresao mrežu posle samo devet sekundi.

– Nije slučajnost. Od trenutka kada kročim na teren verujem da ću postići gol. Od prve sekunde sam fokusiran na igru i verujem da mogu da pogodim u svakom trenutku.

Selektor Paunović je prilikom objavljivanja spiska ukazao i na taktičku raznovrsnost mladog napadača, odnosno mogućnost da odgovori zahtevima na više pozicija u ofanzivi.

– Najbolje se osećam kao napadač, kada sam oko šesnaesterca, kada sam opasan po gol i imam prilike da postignem pogodak. Ali ovde sam u reprezentaciji i šta god selektor bude zahtevao od mene, uradiću sve da pomognem timu.

Dolaskom u Brisel nastavio je i dugu tradiciju srpskih napadača u Anderlehtu. Imena Nenada Jestrovića, Milana Jovanovića i Aleksandra Mitrovića i danas se dobro pamte među navijačima belgijskog velikana.

– Tamo se i dalje priča o njima. U početku mi je čak bilo malo čudno koliko se i danas govori o Mitroviću, Jovanoviću, Jestroviću… Drago mi je što me porede sa takvim imenima. Mitrović i ja smo različiti tipovi igrača, ali i danas gledam njegove golove i uživam u njima.

Cvetković je veoma brzo stekao i naklonost navijača Anderlehta.

– U svakom trenutku želim da dam sve na terenu i navijači to očigledno vide. Njihova podrška mi mnogo znači i uživam kada igram pred njima. Pogodak protiv večitog rivala Standarda iz Liježa očigledno je imao presudan uticaj da tako brzo steknem njihove simpatije.

I pored interesovanja drugih klubova tokom leta, nije žurio sa sledećim korakom.

– Za mene je sada najvažnije da igram, da imam minute i da napredujem. Jedino kroz utakmice možete da napredujete. U Anderlehtu imam dobar odnos sa ljudima u klubu, trenerom i saigračima i to je sredina koja mi u ovom trenutku veoma prija. Nisam razmišljao o nečem drugom.

FOTO: FSS Mihajlo Cvetković

Posebnu vrednost ovog okupljanja za Cvetkovića predstavlja i činjenica da nije jedini pripadnik novog talasa srpskog fudbala. Na Paunovićevom spisku nalazi se veliki broj mladih igrača koji po godinama i dalje imaju pravo nastupa za mladu reprezentaciju.

– Dosta tih momaka poznajem od detinjstva. Igrali smo jedni protiv drugih, igrali smo zajedno. Sama činjenica da smo svi ovde mnogo znači. Došli smo da pomognemo Srbiji i da u svakom trenutku damo maksimum.

A prvi zadatak je Grčka. Tek posle nje dolaze Holandija i Nemačka.

– Sav fokus je sada na Grčkoj. Znam jednog njihovog igrača iz belgijskog prvenstva i sigurno je da imaju dobru reprezentaciju. Ali mi smo Srbija. Treba da razmišljamo o pobedi i da damo svoj maksimum.

Godine za Cvetkovića nisu alibi, niti želi da poziv u A tim ostane samo nagrada za ono što je do sada uradio. Želi priliku i spreman je da je iskoristi.

– Osećam se spremnim. Jedva čekam trenutak kada ću izaći na teren. Daću sve od sebe i imam samo jednu želju, da pomognem reprezentaciji.