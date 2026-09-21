Svet

MERC SATERAN U ĆOŠAK: EU zabrinuta zbog situacije nemačkog kancelara

Novosti online

21. 09. 2026. u 16:26

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NEMAČKI kancelar Fridrih Merc našao se „sateran u ćošak“ zbog rastuće popularnosti stranke Alternativa za Nemačku (AfD), piše EURACTIV.

МЕРЦ САТЕРАН У ЋОШАК: ЕУ забринута због ситуације немачког канцелара

FOTO TANJUG/ Mandel Ngan/Pool Photo via AP

Napominje se da je EU zabrinuta zbog situacije nemačkog kancelara.

Ranije je objavljeno da Hrišćansko-demokratska unija nije uspela da pređe  cenzus od 5% na izborima za parlament Meklenburg-Zapadne Pomeranije.

Stranka Alternativa za Nemačku  dobila je 38,2% glasova.

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