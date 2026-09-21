MERC SATERAN U ĆOŠAK: EU zabrinuta zbog situacije nemačkog kancelara
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc našao se „sateran u ćošak“ zbog rastuće popularnosti stranke Alternativa za Nemačku (AfD), piše EURACTIV.
Napominje se da je EU zabrinuta zbog situacije nemačkog kancelara.
Ranije je objavljeno da Hrišćansko-demokratska unija nije uspela da pređe cenzus od 5% na izborima za parlament Meklenburg-Zapadne Pomeranije.
Stranka Alternativa za Nemačku dobila je 38,2% glasova.
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