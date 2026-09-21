Englezi desetkovani idu na šampiona sveta

Fudbalski reprezentativci Engleske Tino Livramento, Kobi Mejnu, Kol Palmer, Markus Rašford i Deklan Rajs zbog povreda neće igrati za nacionalni tim u Ligi nacija.

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Britanski mediji navode da su Livramento, Mejnu, Palmer, Rašford i Rajs tokom dana napustili trening kamp engleske reprezentacije.

Selektor Engleske Tomas Tuhel odlučio je da u nacionalni tim naknadno pozove fudbalera Evertona Džejmsa Garnera i igrača Notingem Foresta Morgana Gibs-Vajta, koji će se sutra priključiti nacionalnom timu na pripremama za mečeve u Ligi nacija.

Garner je odigrao dva meča za reprezentaciju Engleske, a Gibs-Vajt (26) je šest puta nastupio za nacionalni tim.

Fudbaleri Engleske će 26. septembra u Londonu igrati sa Španijom u meču grupe A3 Lige nacija, a tri dana kasnije gostovaće u Pragu selekciji Češke.

Tuhel je vratio je Palmera u nacionalni tim, pošto je prethodno napadač Čelsija izostavljen iz reprezentacije za Svetsko prvenstvo, koje je odigrano u SAD, Kanadi i Meksiku.

On je pre tri dana odigrao ceo meč za Čelsi protiv Brentforda (0:3) u Premijer ligi, ali britanski mediji navode da će Palmer zbog povrede mišića da propusti predstojeće utakmice engleske reprezentacije u Ligi nacija.

Vezista Čelsija je poslednji meč za nacionalni tim odigrao u martu protiv Japana.

Fudbaleri Engleske će 26. septembra u Londonu igrati sa Španijom u meču grupe A3 Lige nacija, a tri dana kasnije gostovaće u Pragu selekciji Češke.

Engleska će potom 3. oktobra u Rijeci igrati sa Hrvatskom, a tri dana kasnije u Londonu će dočekati Češku.