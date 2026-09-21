Englezi desetkovani idu na šampiona sveta
Fudbalski reprezentativci Engleske Tino Livramento, Kobi Mejnu, Kol Palmer, Markus Rašford i Deklan Rajs zbog povreda neće igrati za nacionalni tim u Ligi nacija.
Britanski mediji navode da su Livramento, Mejnu, Palmer, Rašford i Rajs tokom dana napustili trening kamp engleske reprezentacije.
Selektor Engleske Tomas Tuhel odlučio je da u nacionalni tim naknadno pozove fudbalera Evertona Džejmsa Garnera i igrača Notingem Foresta Morgana Gibs-Vajta, koji će se sutra priključiti nacionalnom timu na pripremama za mečeve u Ligi nacija.
Garner je odigrao dva meča za reprezentaciju Engleske, a Gibs-Vajt (26) je šest puta nastupio za nacionalni tim.
Fudbaleri Engleske će 26. septembra u Londonu igrati sa Španijom u meču grupe A3 Lige nacija, a tri dana kasnije gostovaće u Pragu selekciji Češke.
Tuhel je vratio je Palmera u nacionalni tim, pošto je prethodno napadač Čelsija izostavljen iz reprezentacije za Svetsko prvenstvo, koje je odigrano u SAD, Kanadi i Meksiku.
On je pre tri dana odigrao ceo meč za Čelsi protiv Brentforda (0:3) u Premijer ligi, ali britanski mediji navode da će Palmer zbog povrede mišića da propusti predstojeće utakmice engleske reprezentacije u Ligi nacija.
Vezista Čelsija je poslednji meč za nacionalni tim odigrao u martu protiv Japana.
Fudbaleri Engleske će 26. septembra u Londonu igrati sa Španijom u meču grupe A3 Lige nacija, a tri dana kasnije gostovaće u Pragu selekciji Češke.
Engleska će potom 3. oktobra u Rijeci igrati sa Hrvatskom, a tri dana kasnije u Londonu će dočekati Češku.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
CEO STADION JE ZANEMEO! Igrao se 64. minut na meču Crvene zvezde kada se delegat iznenad srušio i preminuo
21. 09. 2026. u 11:59 >> 12:16
Kakav je majstor fudbala Čukin Miladinović (VIDEO)
21. 09. 2026. u 12:13
Srpski rvači osvojili pet medalja na Valamar kupu
21. 09. 2026. u 12:06
Srbija već izbačena sa Evropskog prvenstva!?
21. 09. 2026. u 07:03 >> 12:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)