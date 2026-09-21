BRITANSKI MEDIJI TVRDE: Tramp nije obećao Jemenu vojnu podršku protiv Huta
AMERIČKI predsednik Donald Tramp tokom razgovarao telefonom sa jemenskim predsednikom Rašadom al-Alimijem nije dao direktno obećanje o vojnoj podršci SAD u borbi protiv Huta, potvrdilo je danas za Rojters više nezavisnih izvora.
Jedan jemenski i jedan zapadni izvor kazali su da je Alimi zatražio američku podršku za svoju vladu, koju podržava Saudijska Arabija u borbi protiv Huta, koji su ovog meseca u ofanzivi zauzeli ključne oblasti duž moreuza Bab el Mandeb.
Tramp je izjavio ranije da su SAD u kontaktu sa Hutima i da je ta grupa poručila da neće ciljati američke brodove.
On je takođe odbio zahteve Saudijske Arabije za vojnu podršku protiv Huta.
Tanjug
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