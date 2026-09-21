Politika

NERASKIDIVA VEZA BLOKADERA I USTAŠA SRBOMRZITELJA: Još jedan kandidat poznat po skandaloznim fotografijama

В.Н.

21. 09. 2026. u 15:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

I TAMAN kad pomislimo da su blokaderi izneli sav prljav veš, ispliva nešto novo.

НЕРАСКИДИВА ВЕЗА БЛОКАДЕРА И УСТАША СРБОМРЗИТЕЉА: Још један кандидат познат по скандалозним фотографијама

Foto: Printscreen/Lažomer

Na tzv „Studentskoj listi“ nalazi se još jedan kandidat poznat po skandaloznim fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama, Goran Perišić iz Lazarevca, predsednik radnog tela "Jedinstvo Kolubara". 

Jedan korisnik društvene mreže „X“ otkrio je da je Filip Perišić, rođeni brat spomenutog blokaderskog kandidata, uhapšen u Zagrebu sa 3,1 litara tečnog kokaina. 

Celu vest pogledajte na videu ispod.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ALBANSKI POLICAJCI KOJI SU PRETUKLI SRBINA NA KiM VRAĆENI NA POSAO Oglasila se Srpska lista: Da li je istraga okončana?
Politika

0 0

ALBANSKI POLICAJCI KOJI SU PRETUKLI SRBINA NA KiM VRAĆENI NA POSAO Oglasila se Srpska lista: Da li je istraga okončana?

POVODOM informacije da su dvojica pripadnika Kosovske policije, suspendovana zbog sumnje da su umešana u slučaj zlostavljanja Nenada Raškovića iz Drena, posle svega oko mesec dana vraćena na posao, Srpska lista je izrazila nevericu i zatražila potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke

21. 09. 2026. u 14:28

BLOKADERSKA NOVINARKA RAZOTKRILA ILIJU SRDANOVIĆA: Milogorac više ne može da se sakrije (VIDEO)
Politika

0 0

BLOKADERSKA NOVINARKA RAZOTKRILA ILIJU SRDANOVIĆA: Milogorac više ne može da se sakrije (VIDEO)

ILIJA Srdanović, nosilac blokaderske, tzv. "studentske liste", polarizuje javnost već danima. Otkako je objavljeno da će upravo on predvoditi spisak od 250 blokaderskih kandidata za izbore 25. oktobra, traju rasprave o njegovoj političkoj naklonosti. Otkriveno je da je blizak prijatelj Mila Đukanovića i njegov lični lekar, da je podržavao politiku ustašoidnog Liberalnog saveza Crne Gore, kao i da je blizak Dinku Gruhonjiću kroz mrežu "Slobodni univerzitet", koju je osnovao sam Gruhonjić. Potvrdu da je sve što se tiče Srdanovića istina, dala je, neočekivano, blokaderska novinarka Olja Bećković na tajkunsko-terorističkoj lažoviziji u emisiji "Utisak nedelje".

21. 09. 2026. u 13:22

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova