NERASKIDIVA VEZA BLOKADERA I USTAŠA SRBOMRZITELJA: Još jedan kandidat poznat po skandaloznim fotografijama
I TAMAN kad pomislimo da su blokaderi izneli sav prljav veš, ispliva nešto novo.
Na tzv „Studentskoj listi“ nalazi se još jedan kandidat poznat po skandaloznim fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama, Goran Perišić iz Lazarevca, predsednik radnog tela "Jedinstvo Kolubara".
Jedan korisnik društvene mreže „X“ otkrio je da je Filip Perišić, rođeni brat spomenutog blokaderskog kandidata, uhapšen u Zagrebu sa 3,1 litara tečnog kokaina.
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