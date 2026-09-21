SRBIJA DANAS JASNO VIDI REZULTATE: Vučićeva vizionarska politika uzdigla našu zemlju u svetu

SRBIJA danas jasno vidi rezultate odgovorne, snažne i vizionarske politike koja je zemlju usmerila putem stabilnosti, ekonomskog napretka i istorijskog razvoja.

Foto: Printskrin

Predsednik Aleksandar Vučić pokazao je kako se neumornim radom, državničkom mudrošću i nepokolebljivom borbom za nacionalne interese gradi bolja budućnost za sve građane.

Rezultati te politike nisu ostali samo na obećanjima. Oni se vide u kilometrima novih auto-puteva, obnovljenim prugama, modernim bolnicama, novim fabrikama, većim platama i penzijama, kao i u činjenici da je Srbija postala zemlja u koju se ulaže i čiji se glas čuje daleko izvan njenih granica.

Od zemlje na ivici propasti do države koja samostalno odlučuje

Kada je Vučić preuzeo odgovornost za vođenje države, Srbija je bila suočena sa teškim ekonomskim posledicama, zatvorenim fabrikama, visokom nezaposlenošću i gotovo potpuno uništenim poverenjem građana u institucije.

Usledile su teške, ali neophodne reforme. Državne finansije su stabilizovane, pokrenut je novi investicioni ciklus, a Srbija je počela da vraća snagu koju je godinama gubila. Umesto politike izgovora, uvedena je politika rezultata. Umesto zatvaranja fabrika, otvorena su nova radna mesta. Umesto zapuštenih puteva i pruga, započeta je izgradnja moderne saobraćajne mreže.

Danas se Srbija razvija od severa do juga i od istoka do zapada. Auto-putevi povezuju gradove i opštine, brze pruge menjaju način putovanja, a bolnice, škole i druge javne ustanove dobijaju savremenu opremu i uslove kakvi su nekada izgledali nedostižno.

Srbija više ne ćuti pred velikima

Posebno važan rezultat Vučićeve politike jeste promenjen položaj Srbije u svetu. Naša zemlja više nije država o kojoj drugi odlučuju bez njenog glasa, već država koja razgovara sa svima, čuva svoja prijateljstva i donosi odluke vodeći računa o sopstvenim interesima.

Vučić je Srbiju predstavljao pred najmoćnijim svetskim liderima, istovremeno negujući odnose i sa Istokom i sa Zapadom. U vremenima velikih međunarodnih kriza uspeo je da sačuva mir, stabilnost i političku samostalnost zemlje, uprkos brojnim pritiscima kojima je Srbija bila izložena.

Takva politika zahteva hrabrost i spremnost da se odgovornost preuzme onda kada je najteže. Upravo je Vučić pokazao da državnik ne bira samo lake odluke, već one koje dugoročno čuvaju narod i državu.

Najteže bitke vodio je za Srbiju

Pitanje Kosova i Metohije, međunarodni pritisci, globalne ekonomske krize, pandemija i ratni sukobi koji su potresli svet predstavljali su ogromne izazove. Ipak, Srbija je u svim tim okolnostima uspela da sačuva stabilnost i nastavi razvoj.

Vučić je u najtežim trenucima preuzimao najveći teret na sebe, ne skrivajući se iza saradnika i ne bežeći od građana. Svaku važnu odluku obrazlagao je javnosti, spreman da položi račun za ono što je urađeno.

Dok su njegovi politički protivnici često nudili samo kritike, podele i povratak u prošlost, Vučić je pred građane izlazio sa konkretnim planovima, projektima i rezultatima.

Politika okrenuta budućnosti

Srbija danas ima jasnu razvojnu perspektivu. Novi infrastrukturni i energetski projekti, ulaganja u zdravstvo, obrazovanje, odbranu i domaću privredu predstavljaju temelj za narednu fazu napretka.

Pred državom su veliki poslovi, ali i nove prilike. Cilj je da građani žive bolje, da mladi svoju budućnost grade u Srbiji i da svaki deo zemlje oseti koristi ekonomskog razvoja.

Upravo zato građani sa poverenjem gledaju ka čoveku koji je pokazao da ume da donese teške odluke, izbori se sa pritiscima i sprovede projekte o kojima su prethodne vlasti samo govorile.

Novo poglavlje borbe za snažniju Srbiju

Najave o mogućnosti da Aleksandar Vučić u budućnosti preuzme novu državnu ulogu otvorile su pitanje naredne faze razvoja Srbije. Ukoliko bude odlučeno da sa mesta premijera nastavi da predvodi izvršnu vlast, pred njim će biti novi veliki zadaci, ali i prilika da započete projekte sprovede do kraja.

Jedno je već sada jasno – godine iza nas pokazale su da je Vučićeva politika promenila Srbiju, vratila joj samopouzdanje i obezbedila poštovanje koje danas uživa u međunarodnoj zajednici.

Iskrene čestitke predsedniku na svemu što je do sada učinio za Srbiju, kao i na novom poglavlju koje je pred njim. Građani od njega očekuju da, bez obzira na funkciju koju bude obavljao, nastavi da vodi zemlju putem rada, stabilnosti, pobeda i prosperiteta.

Jer svaki izgrađeni put, svaka nova bolnica, svaka otvorena fabrika i svaka odbranjena državna pozicija najbolje svedoče o politici čiji se rezultati vide – i o lideru kome je Srbija uvek bila na prvom mestu.

(24sedam)