OBJAVE POKAZUJU O KAKVOM JE ČOVEKU REČ: Đajić je kandidat blokadera za poslanika, na šta bi ličila Srbija kada bi se on nešto pitao?

MEĐU kandidatima liste „Studentska lista – Studenti pobeđuju“ nalazi se i Zoran Đajić, diplomirani inženjer geologije iz Beograda, koji zauzima 58. mesto na izbornoj listi.

Foto: Printskrin

Đajić, međutim, nije nepoznat političkoj javnosti. Godinama je prisutan na protestima, društvenim mrežama i u javnim nastupima, a iza njega je čitav niz poruka koje su izazivale burne reakcije.

Posebnu pažnju privukla je njegova nedavna objava povodom Ratka Mladića. Đajić je napisao da je Mladić bio „osuđen za ratne zločine“, a zatim SNS nazvao „nacifašističkom partijom“ i predsednika Srbije Aleksandra Vučića označio kao „sledbenika ideologije Hitlera i Gebelsa“. Za Mladićeve sledbenike upotrebio je i izraz „umobolni“.

Foto: Printskrin

To, ipak, nije jedina Đajićeva objava koja je dospela u centar pažnje.

U aprilu 2025. na svom nalogu na društvenoj mreži X napisao je da „narod treba da izglasa smrtnu kaznu Vučiću“, a u istoj poruci dodao je i „GLOGOV kolac pride“. Zbog te objave policija ga je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsila zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Samo nekoliko dana ranije objavio je i poruku u kojoj je govorio o hapšenju predsednika Srbije i napisao da Vučić može da računa na „doživotnu kao poklon“, ukoliko se narod tako izjasni, dodajući: „Verujem više u smrtnu!“

Đajićeve poruke sličnog tona sežu i mnogo dalje u prošlost. Još 2019. godine na Tviteru je tvrdio da je Vučiću izrečena kazna „doživotnog zatvora“, da je izgubio građanska prava i pozivao građane da ga liše slobode i predaju „narodnom sudu“.

U javnosti se godinama predstavlja i kao aktivni učesnik protesta. U tekstovima o njegovom ranijem političkom angažmanu navodi se da je pozivao na „revoluciju“ i iskazivao ambiciju da bude „novo lice politike“, još mnogo pre nego što se našao na aktuelnoj izbornoj listi.

Njegova retorika nije bila usmerena samo prema predsedniku Srbije. U jednoj od kasnijih objava, govoreći o policiji i starešinama, napisao je: „Riba smrdi od glave, čišćenje počinje od repa, a glave se kuvaju u čorbi.“

Od višegodišnjeg učešća na protestima i poziva na „revoluciju“, preko pominjanja „narodnog suda“, smrtne kazne i „glogovog kolca“, do poređenja aktuelnog predsednika Srbije sa sledbenikom ideologije Hitlera i Gebelsa, Đajićeve javne poruke sada dobijaju novu težinu jer se više ne pojavljuje samo kao aktivista, već kao kandidat za narodnog poslanika.

Imajući u vidu stavove onih koji se nalaze na blokaderskoj listi, da li možemo da zamislimo na šta bi ličila naša država kada bi se, ne daj bože, oni nešto pitali?

(24sedam)