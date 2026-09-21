PUSTITE ME: Vapaj bivšeg igrača Zvezde
Pat pozicija za iskusnog pleja
Lorenzo Braun nalazi se u veoma nezavidnoj situaciji pred početak nove sezone Evrolige, a bivši košarkaš Crvene zvezde javno je poslao poruku koja je privukla veliku pažnju.
Američki plejmejker sa španskim pasošem trenutno je pod ugovorom sa Olimpijom iz Milana, ali očigledno nije u planovima novog trenera Pepea Poete. Braun se trenutno priprema individualno u Sjedinjenim Američkim Državama, dok se milanski tim sprema za novu sezonu.
Iskusni košarkaš je dodatno podgrejao priču objavom na društvenim mrežama. Napisao je samo dve reči:
- Pustite me!
Braun je u Milano stigao tokom leta 2025. godine, ali nije uspeo da opravda očekivanja. U prethodnoj sezoni Evrolige odigrao je samo 12 utakmica, uz prosečno 5,8 poena, 1,6 skokova i 2,7 asistencija. Poslednji zvanični meč za italijanski klub odigrao je još 22. januara 2026. godine.
Njegov status dodatno komplikuje činjenica da Milan ima veliki broj igrača na spoljnim pozicijama, pa je Braunovo mesto u timu praktično nestalo. Prema navodima španskih medija, dve strane rade na njegovom odlasku, ali dogovor o raskidu ugovora još nije postignut.
Braun je evropskoj košarkaškoj publici dobro poznat. Dres Crvene zvezde nosio je u sezoni 2019/20, nakon čega je nastupao za Fenerbahče, UNIKS, Makabi, Panatinaikos i Olimpiju iz Milana.
Posebno je ostao upamćen po nastupima za reprezentaciju Španije, sa kojom je osvojio Evropsko prvenstvo 2022. godine.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Salahu oduzeta vozačka dozvola! Razlog je bizaran, ali ovo nije smeo da uradi
21. 09. 2026. u 17:30
Istorija se ponavlja: Mančester junajted je ovako loš start imao još samo jednom
21. 09. 2026. u 17:20
Selidba iz Beograda! U ovoj dvorani će igrati mečeve Evrolige!
21. 09. 2026. u 17:10
Dve godine smo čekali da vidimo ovu fotografiju
21. 09. 2026. u 16:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)