Košarka

PUSTITE ME: Vapaj bivšeg igrača Zvezde

М.М.

21. 09. 2026. u 16:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Pat pozicija za iskusnog pleja

ПУСТИТЕ МЕ: Вапај бившег играча Звезде

Oscar Manuel Foto: Sanchez / Zuma Press / Profimedia

Lorenzo Braun nalazi se u veoma nezavidnoj situaciji pred početak nove sezone Evrolige, a bivši košarkaš Crvene zvezde javno je poslao poruku koja je privukla veliku pažnju.

Američki plejmejker sa španskim pasošem trenutno je pod ugovorom sa Olimpijom iz Milana, ali očigledno nije u planovima novog trenera Pepea Poete. Braun se trenutno priprema individualno u Sjedinjenim Američkim Državama, dok se milanski tim sprema za novu sezonu.

Iskusni košarkaš je dodatno podgrejao priču objavom na društvenim mrežama. Napisao je samo dve reči:

- Pustite me!

Braun je u Milano stigao tokom leta 2025. godine, ali nije uspeo da opravda očekivanja. U prethodnoj sezoni Evrolige odigrao je samo 12 utakmica, uz prosečno 5,8 poena, 1,6 skokova i 2,7 asistencija. Poslednji zvanični meč za italijanski klub odigrao je još 22. januara 2026. godine.

Njegov status dodatno komplikuje činjenica da Milan ima veliki broj igrača na spoljnim pozicijama, pa je Braunovo mesto u timu praktično nestalo. Prema navodima španskih medija, dve strane rade na njegovom odlasku, ali dogovor o raskidu ugovora još nije postignut.

Braun je evropskoj košarkaškoj publici dobro poznat. Dres Crvene zvezde nosio je u sezoni 2019/20, nakon čega je nastupao za Fenerbahče, UNIKS, Makabi, Panatinaikos i Olimpiju iz Milana.

Posebno je ostao upamćen po nastupima za reprezentaciju Španije, sa kojom je osvojio Evropsko prvenstvo 2022. godine.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MNOGI NE ZNAJU: Šta policajac zapravo vidi o vama na ekranu kada vam skenira pasoš
Društvo

0 0

MNOGI NE ZNAJU: Šta policajac zapravo vidi o vama na ekranu kada vam skenira pasoš

ZA VEĆINU građana kontrola pasoša na granici traje tek nekoliko trenutaka. Policijski službenik očita dokument, proveri podatke na računaru i potom putniku dopušta nastavak putovanja. Međutim, postupak koji naizgled izgleda kao jednostavna administrativna provera zapravo uključuje niz bezbednosnih provera i upoređivanje podataka sa različitim nacionalnim i međunarodnim evidencijama. Čim policajac položi pasoš na elektronski čitač, sistem preuzima informacije iz njene mašinski čitljive zone.

21. 09. 2026. u 14:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine

Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine