PUSTITE ME: Vapaj bivšeg igrača Zvezde

Pat pozicija za iskusnog pleja

Oscar Manuel Foto: Sanchez / Zuma Press / Profimedia

Lorenzo Braun nalazi se u veoma nezavidnoj situaciji pred početak nove sezone Evrolige, a bivši košarkaš Crvene zvezde javno je poslao poruku koja je privukla veliku pažnju.

Američki plejmejker sa španskim pasošem trenutno je pod ugovorom sa Olimpijom iz Milana, ali očigledno nije u planovima novog trenera Pepea Poete. Braun se trenutno priprema individualno u Sjedinjenim Američkim Državama, dok se milanski tim sprema za novu sezonu.

Iskusni košarkaš je dodatno podgrejao priču objavom na društvenim mrežama. Napisao je samo dve reči:

- Pustite me!

Braun je u Milano stigao tokom leta 2025. godine, ali nije uspeo da opravda očekivanja. U prethodnoj sezoni Evrolige odigrao je samo 12 utakmica, uz prosečno 5,8 poena, 1,6 skokova i 2,7 asistencija. Poslednji zvanični meč za italijanski klub odigrao je još 22. januara 2026. godine.

Njegov status dodatno komplikuje činjenica da Milan ima veliki broj igrača na spoljnim pozicijama, pa je Braunovo mesto u timu praktično nestalo. Prema navodima španskih medija, dve strane rade na njegovom odlasku, ali dogovor o raskidu ugovora još nije postignut.

Braun je evropskoj košarkaškoj publici dobro poznat. Dres Crvene zvezde nosio je u sezoni 2019/20, nakon čega je nastupao za Fenerbahče, UNIKS, Makabi, Panatinaikos i Olimpiju iz Milana.

Posebno je ostao upamćen po nastupima za reprezentaciju Španije, sa kojom je osvojio Evropsko prvenstvo 2022. godine.