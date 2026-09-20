"EVROPA MORA BOLJE DA RASPOREĐUJE SREDSTVA" Pobunilo se pet lidera članica EU

PET lidera članica Evropske unije ocenilo je da naredni dugoročni budžet EU mora da odražava promenjene bezbednosne i ekonomske okolnosti.

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Poručili su da Evropa mora bolje da raspoređuje sredstva, a ne samo da povećava potrošnju, objavio je briselski Politiko.

U zajedničkom tekstu danske premijerke Mete Frederiksen, nemačkog kancelara Fridriha Merca, holandskog premijera Roba Jetena, austrijskog kancelara Kristijana Štokera i finskog premijera Peterija Orpa navedeno je da EU, u uslovima ograničenih javnih finansija, ne može nove prioritete da finansira jednostavnim dodavanjem postojećim izdvajanjima, prenosi Tanjug.

Lideri navode da će naredni Višegodišnji finansijski okvir odrediti kako će EU koristiti zajedničke resurse tokom naredne decenije i ocenjuju da budžet mora da bude usmeren na povećanje konkurentnosti, evropske suverenosti, bezbednosti i odbrambenih kapaciteta, kao i na inovacije i borbu protiv ilegalnih migracija.

Oni smatraju da postojeći okvir, koji je prema njihovoj oceni previše usmeren na unapred određene subvencije i transfere, ostavlja premalo prostora za zajednička ulaganja u nove prioritete.

Lideri ističu da to zahteva političke odluke i da nije moguće da se svaki novi prioritet dodaje postojećima i da se račun prebacuje poreskim obveznicima.

- Neće biti evropskog suvereniteta bez zdravih javnih finansija - navedeno je u tekstu.

"Predlog EK nije realan"

Pet lidera ističu da grupa neto doprinosilaca budžetu EU, koja se nedavno sastala u Berlinu, predstavlja gotovo 40 odsto finansiranja budžeta EU i obezbeđuje oko 70 odsto bilateralne pomoći država članica Ukrajini.

Navode i da ulažu značajna sredstva u zajedničku bezbednost i odbranu, ali ocenjuju da je veće angažovanje drugih članica u podršci Ukrajini "razumno i hitno potrebno".

Lideri naglašavaju da ne traže smanjenje u odnosu na postojeći Višegodišnji finansijski okvir i da će se on povećati kako bi se odgovorilo na strateške prioritete.

Istovremeno, ocenjuju da predlog Evropske komisije o nominalnom povećanju od oko 60 odsto nije realan ni ekonomski ni politički.

Zbog toga pozivaju na smanjenje predloga Komisije za nekoliko stotina milijardi evra i navode da institucije EU, u vreme kada države članice smanjuju broj zaposlenih, ne bi trebalo da povećavaju broj zaposlenih.

Zajedničko zaduživanje nije rešenje

Pet lidera takođe odbacuje zajedničko zaduživanje kao rešenje, navodeći da će dug preuzet tokom pandemije već opteretiti naredni višegodišnji finansijski okvir sa gotovo 170 milijardi evra, uključujući značajna plaćanja kamata.

U tekstu se ističe i da su poštovanje zajedničkih vrednosti EU i vladavina prava neophodni preduslovi za evropsko finansiranje.

- Svet oko nas se promenio, naši zajednički prioriteti su se promenili, a mora se promeniti i naš zajednički budžet - zaključili su lideri.

(BizPortal)