Ekonomija

MMF U SRBIJI: Sastali se Siniša Mali sa Anet Kjobe, evo o čemu su razgovarali (FOTO)

T.J.

17. 09. 2026. u 10:04

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MINISTAR finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, sastao se danas sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koja boravi u Srbiji.

ММФ У СРБИЈИ: Састали се Синиша Мали са Анет Кјобе, ево о чему су разговарали (ФОТО)

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Sastanak je održan u Ministarstvu finansija povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana sa MMF u vidu Instrumenta za koordinaciju politika (PCI).

Međunarodni monetarni fond predvodi Anet Kjobe, šefica misije MMF za Srbiju.

Foto: Фото: Танјуг/Оливер Бунић

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Instrument za koordinaciju politike, koji je Srbiji odobren u decembru 2024. godine, savetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava.

Odobrava se zemljama koje su posvećene reformama i koje sprovode snažnu i kredibilnu ekonomsku politiku.

(Tanjug)

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