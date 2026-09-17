MMF U SRBIJI: Sastali se Siniša Mali sa Anet Kjobe, evo o čemu su razgovarali (FOTO)
MINISTAR finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, sastao se danas sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koja boravi u Srbiji.
Sastanak je održan u Ministarstvu finansija povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana sa MMF u vidu Instrumenta za koordinaciju politika (PCI).
Međunarodni monetarni fond predvodi Anet Kjobe, šefica misije MMF za Srbiju.
Instrument za koordinaciju politike, koji je Srbiji odobren u decembru 2024. godine, savetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava.
Odobrava se zemljama koje su posvećene reformama i koje sprovode snažnu i kredibilnu ekonomsku politiku.
(Tanjug)
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