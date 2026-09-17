ELIMINISANI EVROPSKI PLAĆENICI: Ruski borac opisao kako se razlikuju od ukrajinskih regruta
ORUŽANE snage Rusije uništile su ukrajinski centar za upravljanje dronovima u blizini „Volčanskog kotla”, gde su se nalazili evropski plaćenici, izjavio je pripadnik 26. bataljona za bespilotne sisteme 11. armijskog korpusa grupe „Sever” sa pozivnim znakom „Krot”.
Ruske snage su uništile ukrajinski centar za upravljanje dronovima kod Volčanska, prenosi TASS. U tom objektu boravili su strani plaćenici iz evropskih zemalja.
O ovoj operaciji govorio je vojnik 26. bataljona za bespilotne sisteme 11. armijskog korpusa, poznat pod pozivnim znakom „Krot”.
„Tokom borbenih dejstava naučio sam da razlikujem položaje Oružanih snaga Ukrajine i da procenim mentalitet vojnika na osnovu situacije u njihovom okruženju. Mobilisani Ukrajinci, pripadnici specijalnih jedinica i vojnici po ugovoru imaju različite položaje”, objasnio je vojnik.
Prema njegovim rečima, evropski plaćenici teže udobnosti i pokušavaju da urede prostor u kojem borave. Pritom često zanemaruju pravila maskiranja svojih položaja.
Upravo im je ta osobina omogućila ruskoj vojsci da otkrije i uništi neprijateljski centar za upravljanje dronovima.
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