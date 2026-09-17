ORUŽANE snage Rusije uništile su ukrajinski centar za upravljanje dronovima u blizini „Volčanskog kotla”, gde su se nalazili evropski plaćenici, izjavio je pripadnik 26. bataljona za bespilotne sisteme 11. armijskog korpusa grupe „Sever” sa pozivnim znakom „Krot”.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ruske snage su uništile ukrajinski centar za upravljanje dronovima kod Volčanska, prenosi TASS. U tom objektu boravili su strani plaćenici iz evropskih zemalja.

O ovoj operaciji govorio je vojnik 26. bataljona za bespilotne sisteme 11. armijskog korpusa, poznat pod pozivnim znakom „Krot”.

„Tokom borbenih dejstava naučio sam da razlikujem položaje Oružanih snaga Ukrajine i da procenim mentalitet vojnika na osnovu situacije u njihovom okruženju. Mobilisani Ukrajinci, pripadnici specijalnih jedinica i vojnici po ugovoru imaju različite položaje”, objasnio je vojnik.

Prema njegovim rečima, evropski plaćenici teže udobnosti i pokušavaju da urede prostor u kojem borave. Pritom često zanemaruju pravila maskiranja svojih položaja.

Upravo im je ta osobina omogućila ruskoj vojsci da otkrije i uništi neprijateljski centar za upravljanje dronovima.

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