NAFTA SVE TEŽE STIŽE U EVROPU: Sad i Saudijska Arabija zatvara ventil, a cena cenog zlata probija sve granice

SAUDIJSKA Arabija je obavestila evropske zemlje o mogućoj obustavi dela isporuke nafte krajem septembra.

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Neke isporuke nafte Evropi su pod znakom pitanja nakon serije napada dronova koji su doveli do zatvaranja ključnog cevovoda Istok-Zapad, objavio je Rojters. To dodatno povećava pritisak na globalne zalihe sirove nafte, jer nestabilnost preti energetskoj infrastrukturi širom Bliskog istoka i Severne Afrike.

Rijad je navodno obavestio evropske kupce da će deo količina sirove nafte koji je planiran za utovar kasnije u septembru biti otkazani, dok su utovari u luci "Janbu" na Crvenom moru obustavljeni. Saudijska kompanija "Aramko" je odbila da komentariše ove navode.

Prekid je navodno usledio nakon napada dronova koji su oštetili naftovod Istok-Zapad, koji prelazi Saudijsku Arabiju od njenih glavnih područja za proizvodnju nafte na istoku do Janbua na Crvenom moru.

Ruta je postala posebno važna u proteklih šest meseci jer je omogućavala saudijskoj sirovoj nafti da zaobiđe Ormuski moreuz, gde je saobraćaj ozbiljno poremećen zbog sukoba sa Iranom. Njen gubitak čini Rijad sve zavisnijim od izvoza kroz Zaliv u vreme kada je normalan tankerski saobraćaj kroz Ormuz i dalje ograničen.

Smanjenje ponude već je podiglo cene. Fjučersi Brenta trgovali su se blizu 108 dolara po barelu, dok su fizički teretni proizvodi u Evropi bili znatno skuplji, sa referentnom cenom Brenta od oko 122 dolara po barelu, preneo je Rojters.

Poljska je među zemljama kojima bi ova najnovija kriza mogla najteže pasti. Državna rafinerija "Orlen" užurbano pokušava da obezbedi zamenske terete iz Severnog mora i od drugih dobavljača. "Saudi Aramko" je inače postao najveći dobavljač sirove nafte za "Orlen" 2022. godine i sada obezbeđuje oko 40 odsto njegove nafte i tako bi trebalo da pomogne Poljskoj da okonča zavisnost od ruske sirove nafte i zbog toga je sada u velikoj meri izloženom poremećajima u snabdevanju iz Saudijske Arabije.

Pritisak na saudijsku izvoznu infrastrukturu dolazi usred obnovljenih sukoba sa jemenskim Hutima, koji su je lansirala balističke rakete i dronove na mete unutar kraljevstva, dok je Saudijska Arabija nastavila vazdušne napade u Jemenu. Saudijske vlasti saopštile su da je 13 civila povređeno u napadima na Hamis Mušait, Abhu i Taif u ponedeljak.

Upozorenja na vazdušne napade su takođe aktivirana širom južne Saudijske Arabije zbog straha od daljih napada. Rizik je posebno akutan oko Džizana, gde se nalazi važna saudijska energetska infrastruktura, uključujući veliku rafineriju nafte.

Eskalacija istovremeno pojačava pritisak na samu rutu preko Crvenog mora. Huti su proširili svoje pozicije duž zapadne obale Jemena i zauzeli stratešku teritoriju u blizini moreuza Bab el-Mandab, kroz koji brodovi moraju da prođu kada putuju između Crvenog mora i Adenskog zaliva.

Novonastajući pritisak ostavlja Saudijsku Arabiju suočenom sa rizicima na obe strane Arabijskog poluostrva: saobraćaj u Ormuzu je i dalje ozbiljno poremećen na istoku, dok su infrastruktura i brodski putevi koji se koriste za njegovo zaobilaženje sve više izloženi napadima na zapadu.

Problem bi mogao biti posebno akutan za Evropu, koja se istovremeno suočava sa još jednim poremećajem snabdevanja - u Libiji.

Libijska Nacionalna naftna korporacija saopštila je u utorak da su proizvodnja i rad obustavljeni na poljima "Hamada" i "Al-Tahara" i na stanici NC5 nakon što su pripadnici Garde naftnih objekata na silu zatvorili ventil na glavnom cevovodu Hamada-Zavija. Zatvaranje je izazvalo nagli porast pritiska na spojnoj tački Tahara i ostavilo sva tri postrojenja van mreže.

Nacionalna operativna komisija je upozorila da bi mogla da proglasi višu silu ako ventil ostane zatvoren ili ako se prisilna zatvaranja prošire na druga polja, uz objašnjenje da bi dugotrajni poremećaji oštetili libijsku ekonomiju i njen ugled kao pouzdanog dobavljača energije.

(rt.rs)

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