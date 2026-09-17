DIRLJIV SUSRET: Mali podelio snimak sa domaćinom iz sela Gorić (VIDEO)

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali podelio je na društvenim mrežama snima susreta sa domaćinom u selu Gorić.

Foto: Printskrin/Instagaram/mali_sinisa

- Na putu do porodice Marković u selu Gorić sreo sam jednog domaćina kome bi na energiji mogli da pozavide i mnogo mlađi ljudi! Kaže, uplašio se da ne dolaze blokaderi. :) - naveo je Mali u opisu videa.

Kako je izgledao susret pogledajte u nastavku.