Politika

DIRLJIV SUSRET: Mali podelio snimak sa domaćinom iz sela Gorić (VIDEO)

В.Н.

17. 09. 2026. u 11:28

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MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali podelio je na društvenim mrežama snima susreta sa domaćinom u selu Gorić.

ДИРЉИВ СУСРЕТ: Мали поделио снимак са домаћином из села Горић (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagaram/mali_sinisa

- Na putu do porodice Marković u selu Gorić sreo sam jednog domaćina kome bi na energiji mogli da pozavide i mnogo mlađi ljudi! Kaže, uplašio se da ne dolaze blokaderi. :) - naveo je Mali u opisu videa.

Kako je izgledao susret pogledajte u nastavku.

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