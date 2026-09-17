SNAŽAN ZEMLJOTRES U HRVATSKOJ: "Čula se grmljavina, prozori i staklo su se tresli..."
U HRVATSKOJ je jutros zabeležen zemljotres jačine 3,6 stepeni Rihterove skale.
- Danas, 17. septembra 2026. godine, u 10:47 časova, zabeležen je umeren zemljotres sa epicentrom u blizini mesta Krmpotske Vodice, 14 km severoistočno od Senja. Magnituda zemljotresa bila je 3,6 stepeni Rihterove skale, a intenzitet u epicentru IV-V stepena na EMS skali - saopštila je Seizmološka služba Republike Hrvatske.
Epicentar je bio na koordinatama 45,161 severne geografske širine i 14,936 istočne geografske dužine, na dubini od devet kilometara. Zemljotres je zabeležen oko 19 kilometara istočno od Crikvenice i oko 43 kilometra istočno-jugoistočno od Rijeke, dodala je EMSC.
Trenutno nema informacija o mogućoj materijalnoj šteti.
Građani opisuju zemljotres u blizini Novog Vinodolskog: "Prvo zvuk, pa potres"
Nakon jutrošnjeg zemljotresa magnitude 3,3 stepena Rihterove skale, koji je zabeležen istočno od Crikvenice, počele su da stižu prve reakcije građana u oblasti Novog Vinodolskog.
Prema izveštajima građana, potres se veoma jasno osetio u tom području.
"Jako se treslo", napisao je jedan građanin.
Drugi je opisao da se pre samog potresa čuo jak zvuk.
"Prvo zvuk, pa potres", rekao je.
Jedan od svedoka je takođe opisao "kratku tutnjavu, a zatim grmljavinu", dok je drugi prijavio "vibracije i zvuk".
Jedan od izveštaja na engleskom jeziku navodi da se čuo „glasan prasak i zveckanje kuće“, što je trajalo oko tri do pet sekundi.
"Zvučalo je kao grmljavina", kaže se u drugoj reakciji.
Izveštaji su stigli i iz Crikvenice.
"Crikvenica, potres i zvuk kao grmljavina", napisao je jedan građanin.
Drugi je kratko izjavio: "Crikvenica, treslo se" dok je drugi prijavio "vibracije".
Detaljniji opis stigao je iz Dramlja kod Crikvenice.
"Zemljotres je trajao 5-10 sekundi, prozori i staklo su se tresli. U početku smo mislili da je samo grmljavina", napisao je svedok.
Još jedan građanin iz područja Crikvenice opisao je „jake potrese i potres“.
Zemljotres se osetio i u Senju.
"Senj 10:47, jako se treslo", stoji u jednom izveštaju.
"U Senju se prvo čula tutnjava, a zatim se treslo nekoliko sekundi", rekao nam je čitalac.
Prema izveštajima građana, potres je, pored samog pomeranja tla, na nekoliko mesta pratio zvuk koji podseća na grmljavinu ili jak potres.
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