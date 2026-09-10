Ekonomija

RUSIJA ŽESTOKO ODGOVORILA MAĐARSKOJ: "Ako vam je Letonija partner, neka vam ona daje gas"

D.D.

10. 09. 2026. u 15:28

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AKO Mađarska vidi Letoniju kao strateškog partnera u energetskom sektoru, neka onda odatle dobija naftu i gas koji miriše na demokratiju, saopštila je ambasada Rusije u Budimpešti.

РУСИЈА ЖЕСТОКО ОДГОВОРИЛА МАЂАРСКОЈ: Ако вам је Летонија партнер, нека вам она даје гас

Hauke-Christian Dittrich / AFP / Profimedia

- Ako mađarska vlada vidi Rigu kao strateškog partnera u energetskoj sferi, onda obema zemljama možemo samo poželeti produktivnu saradnju u ovoj oblasti - navodi se u komentaru objavljenom na telegram kanalu ambasade.

Diplomatsko predstavništvo je naglasilo da bi takva saradnja "neizbežno rezultirala isporukama prvoklasne baltičke nafte i prirodnog gasa – sa neponovljivom aromom slobode i liberalne demokratije".

U ambasadi su poručili da je mađarska strana dobro upoznata sa tim da je Rusija takođe spremna za konsultacije sa Budimpeštom o svim aspektima bilateralne saradnje u energetskom sektoru, koja je dokazana i proverena vremenom.

Ministarka spoljnih poslova Mađarske Anita Orban saopštila je u sredu da je tokom razgovora sa letonskom koleginicom Baibom Braže bilo reči o saradnji u oblasti energetike.

(RT Balkan)

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