AKO Mađarska vidi Letoniju kao strateškog partnera u energetskom sektoru, neka onda odatle dobija naftu i gas koji miriše na demokratiju, saopštila je ambasada Rusije u Budimpešti.

Hauke-Christian Dittrich / AFP / Profimedia

- Ako mađarska vlada vidi Rigu kao strateškog partnera u energetskoj sferi, onda obema zemljama možemo samo poželeti produktivnu saradnju u ovoj oblasti - navodi se u komentaru objavljenom na telegram kanalu ambasade.

Diplomatsko predstavništvo je naglasilo da bi takva saradnja "neizbežno rezultirala isporukama prvoklasne baltičke nafte i prirodnog gasa – sa neponovljivom aromom slobode i liberalne demokratije".

U ambasadi su poručili da je mađarska strana dobro upoznata sa tim da je Rusija takođe spremna za konsultacije sa Budimpeštom o svim aspektima bilateralne saradnje u energetskom sektoru, koja je dokazana i proverena vremenom.

Ministarka spoljnih poslova Mađarske Anita Orban saopštila je u sredu da je tokom razgovora sa letonskom koleginicom Baibom Braže bilo reči o saradnji u oblasti energetike.

(RT Balkan)