KIJEV U TEŠKOJ SITUACIJI? Peskov otkrio zašto Ukrajina traži energetsko primirje
SITUACIJA na terenu postaje sve teža za Ukrajinu, zato predlaže primirje u energetskom sektoru, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Kijevski režim se nalazi u veoma teškoj situaciji. I zato, sasvim prirodno, kijevski režim ne predlaže rešenje koje bi bilo trajno i u potpunosti u skladu sa našim interesima, već primirje u oblasti koja predstavlja njegovu Ahilovu petu -rekao je Peskov.
Ipak, kako ističe, trenutno se ne vode suštinski razgovori o mogućnosti energetskog primirja sa Ukrajinom.
- Ukrajina je, kao što znate, počela da gađa civilne ciljeve u okviru naše društvene infrastrukture. Kao što je predsednik rekao, Ukrajina je time otvorila Pandorinu kutiju. Naša vojska sada u velikim razmerama, metodično i sistematski, gađa odgovarajuće ciljeve u Ukrajini - objasnio je on.
(RT Balkan)
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