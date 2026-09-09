Ekonomija

SRBIJA OSTVARILA JEDNU OD NAJVIŠIH STOPA RASTA BDP U EVROPI: Macut poručio da je potrebno nastaviti sa odgovornom ekonomskom politikom

В. Н.

09. 09. 2026. u 14:05

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PREDSEDNIK Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut predsedavao je danas sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), na kojoj je konstatovano da je realni rast BDP-a u drugom kvartalu iznosio 3,8 odsto, čime je Srbija ostvarila jednu od najviših stopa rasta u Evropi.

СРБИЈА ОСТВАРИЛА ЈЕДНУ ОД НАЈВИШИХ СТОПА РАСТА БДП У ЕВРОПИ: Мацут поручио да је потребно наставити са одговорном економском политиком

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Kako je navedeno u saopštenju vlade, Macut je poručio da je potrebno nastaviti sa odgovornom ekonomskom politikom, ubrzati realizaciju kapitalnih projekata i dodatno podržati sektore koji doprinose održivom rastu i povećanju životnog standarda građana.

Na sednici je istaknuto da međugodišnja inflacija iznosi 2,2 odsto, što potvrđuje očuvanje makroekonomske stabilnosti i povoljna kretanja u domaćoj privredi, pri čemu su pozitivni rezultati zabeleženi u oblasti turizma, gde je ostvaren rast ukupnog broja noćenja.

Rast beleži i sektor građevinarstva, dok je u toku realizacija 20 kapitalnih investicionih projekata od značaja za dalji privredni razvoj zemlje.

Navodi se i da je na sednici posebno ukazano na povoljna kretanja na tržištu rada, imajući u vidu da stopa nezaposlenosti iznosi 7,2 odsto i nalazi se na istorijskom minimumu.

Na sednici je ocenjeno da je neophodno nastaviti sa pažljivim praćenjem kretanja u svim ključnim privrednim sektorima i jačanjem koordinacije nadležnih institucija kako bi se očuvala dinamika ekonomskog rasta.

(Tanjug)

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