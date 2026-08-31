NOVI SKOK CENE NAFTE: Eskalacije tenzija na Bliskom istoku dižu vrednost crnog zlata

CENA barela Brent nafte porasla je danas iznad 90 dolara, a američka nafta WTI premašila 85 dolara, usled eskalacije tenzija na Bliskom istoku i sve veće zabrinutosti za bezbednost plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Foto: AI generated/Gemini

Sjedinjene Američke Države i Iran razmenili su napade prvi put za oko mesec dana, dodatno povećavajući strahovanja da bi sveobuhvatnija vojna eskalacija mogla da ugrozi pomorski saobraćaj kroz jedan od najvažnijih svetskih energetskih koridora, preneo je Trejding ekonomiks.

Američke snage gađale su iranske vojne ciljeve nakon što su otkrile pripreme za postavljanje mina u Ormuskom moreuzu, dok je Iran odgovorio raketnim i napadima dronovima na američke objekte u Jordanu.

Iranski mediji objavili su i da je jedan tanker naleteo na dve mine, kao i da su vlasti zaplenile jedan brod za prevoz rasutog tereta u blizini luke Bandar Abas.

Međutim, Centralna komanda SAD saopštila je da nijedan brod nije naleteo na mine u Ormuskom moreuzu.

Najnoviji događaji pojačali su strahovanja da bi dalja vojna eskalacija mogla da poremeti pomorski saobraćaj i dodatno ograniči globalno snabdevanje energentima.

Uprkos povećanim rizicima, kroz Ormuski moreuz i dalje svakodnevno prolazi procenjenih šest do osam miliona barela sirove nafte, Cene nafte su sada oko jedan odsto više nego početkom avgusta, nakon što su u julu porasle 21,8 odsto.

Tanjug

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