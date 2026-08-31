Ekonomija

SAMSUNG MORA DA PLATI SVOČU: Dosuđena kazna od 10 miliona evra zbog povrede žigova

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 08. 2026. u 21:22

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JUŽNOKOREJSKA kompanija Samsung mora da plati švajcarskoj grupaciji Svoč (Swatch) 11,6 miliona dolara (oko 9,9 miliona evra) na osnovu presude Visokog suda u Londonu.

САМСУНГ МОРА ДА ПЛАТИ СВОЧУ: Досуђена казна од 10 милиона евра због повреде жигова

Foto: Profimedija/Panthermedia/Sebastian Duda

Reč je o dugogodišnjem sporu zbog korišćenja digitalnih brojčanika koji su imitacija dizajna luksuznih satova, objavio je švajcarski portal Svisinfo.

Svoč je prvobitno tražio odštetu od 170 miliona dolara (oko 145 miliona evra), dok je Samsung tvrdio da bi trebalo da plati svega 301 dolar.

Sud je naložio Samsungu da plati ukupno 11,6 miliona dolara za povredu žigova deset brendova u vlasništvu Svoč grup.

Spor se odnosi na aplikacije sa digitalnim brojčanicima za pametne satove koje su se od oktobra 2015. do februara 2019. godine nudile u Samsungovoj prodavnici aplikacija Galaxy App Store.

Aplikacije su razvili nezavisni proizvođači, ali su sadržale dizajne i nazive koji su oponašali brendove Svoč grupe.

Prema sudskim dokumentima, te aplikacije preuzete su oko 160.000 puta u Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji, pri čemu su neke bile besplatne, a neke su se naplaćivale.

Ukupan prihod ostvaren njihovom prodajom iznosio je oko 1.000 dolara.

Svoč je saopštio da je Samsung u više navrata pokušavao da umanji obim i ozbiljnost povrede žigova, nastojeći da iznos naknade bude sveden na nulu.

Visoki sud u Londonu je još 2022. godine utvrdio da je Samsung povredio žigove Svoč grupe, dok je krajem 2023. godine Apelacioni sud potvrdio tu odluku, ocenivši da činjenica da su aplikacije razvile treće strane ne oslobađa Samsung odgovornosti.

U odvojenom postupku u Sjedinjenim Američkim Državama, istih deset brendova Svoč grupe tužilo je Samsung pred sudom u Njujorku, a taj postupak je i dalje u toku.

Tanjug

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