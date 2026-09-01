CENE NAFTE RASTU NA BERZAMA: Evropski indeksi su danas neujednačen

EVROPSKI berzanski indeksi su danas neujednačeni, dok je cena nafte Brent ponovo premašila 91 dolar po barelu, nakon što je obnova sukoba između SAD i Irana ponovo podstakla strahovanja od poremećaja u snabdevanju energentima sa Bliskog istoka.

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Cena nafte Brent je jutros porasla za oko 0,7 odsto na 91,15 dolara po barelu, dok je američka nafta WTI ojačala za oko 0,8 odsto na 86,46 dolara.

Cene nafte rastu nakon nove eskalacije sukoba između SAD i Irana, koja je ponovo povećala zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdevanju iz jednog od najvažnijih svetskih regiona za proizvodnju nafte.

Dodatni pritisak na tržište stvara situacija u Ormuskom moreuzu, gde je brodski saobraćaj i dalje znatno ispod uobičajenog nivoa, zbog čega trgovci ponovo u cenu nafte ugrađuju veći geopolitički rizik.

Nemački berzanski indeks DAX beleži pad od oko 0,4 odsto, britanski FTSE 100 za 0,4 odsto, dok je francuski CAC 40 porastao za oko 0,2 odsto. Milanski FTSE MIB je oko nepromenjenog nivoa.

Evropske cene gasa ostaju na povišenom nivou, uz dodatnu zabrinutost tržišta zbog snabdevanja i situacije na Bliskom istoku.

Vrednost evra u odnosu na dolar ostala je relativno stabilna, dok investitori čekaju nove podatke o inflaciji u evrozoni i prate očekivanja u vezi sa daljim potezima centralnih banaka.

Cena zlata je jutros pala za oko 0,4 odsto na 4.430,78 dolara za trojsku uncu, dok se cena pšenice kreće oko 7,8 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u ponedeljak pao za 0,70 odsto na 53.185,90 poena, S&P 500 za 0,33 odsto na 7.686,14 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 0,12 odsto na 26.370,89 poena.

(Telegraf)