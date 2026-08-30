NOVA DEONICA DUNAVSKOG KORIDORA SE PUŠTA U SAOBRAĆAJ: Vučić danas na svečanosti
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora.
Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, Vučić će prisustvovati svečanosti sutra u 10.00 časova.
Dunavski koridor počinje od petlje Požarevac na auto-putu Beograd - Niš i ide preko Požarevca (obilaznica) i Velikog Gradišta do Golupca.
Ukupna dužina koridora iznosi 68 kilometara. Trenutno je pod saobraćajem 34 kilometara, od kojih su 32 puštena u rad u februaru 2025. godine, kao i prva dva kilometra brze saobraćajnice koja su puštena u saobraćaj 20. avgusta ove godine.
Ova dva kilometra povezuju naplatnu stanicu Požarevac, sa brzom saobraćajnicom Požarevac - Veliko Gradište - Golubac, u delu koji je ranije pušten u saobraćaj. U sklopu ova dva kilometra nalazi se i most preko pruge kod Male Krsne čiji je levi, novoizgrađeni most pušten u saobraćaj, dok je desni most u rekonstrukciji.
Na deonicama 2 i 3 biće pušteno u saobraćaj ukupno 28 kmilometara.
Nakon puštanja u saobraćaj ovih deonica, ostaće u izgradnji još šest kilometara Dunavskog koridora. Na brzoj saobraćajnici gradi se 62 objekta (55 završenih), šest petlji (pet završenih, jedna postojeća u rekonstrukciji) i 16 kružnih raskrsnica (14 završenih).
Brza saobraćajnica je projektovana za računsku brzinu od 100 kilometara na čas. Izgradnjom Dunavskog koridora, povezuju se Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom, čime će se skratiti vreme putovanja od Beograda do Golupca na 1 sat i 20 minuta.
Komercijalni Ugovor o projektovanju i izvođenju radova na Dunavskog koridora potpisan je 28.08.2021. godine između Vlade Srbije kao finansijera, Koridora Srbije d.o.o. kao investitora i China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, Ltd. of Shandong Hi-Speed Group Co kao izvođača radova.
Procenjena vrednost projekta iznosi 524 miliona evra, a projekat se finansira sredstvima iz budžeta Srbije i kredita domaćih banaka.
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