Ekonomija

OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel na pumpama narednih 7 dana

V.N.

28. 08. 2026. u 12:35

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DANAS od 15 časova, na pumpama širom Srbije, na snagu stupaju nove cene goriva.

ОВО СУ НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА: Ево колико ћемо плаћати бензин и дизел на пумпама наредних 7 дана

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Litar benzina u narednih nedelju dana koštaće 203 dinara, dok će cena evrodizela biti 232 dinara za litar.

U odnosu na prošlu nedelju, cena benzina i evrodizela poskupela je za po dinar. 

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 4. septembra.

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