OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel na pumpama narednih 7 dana
DANAS od 15 časova, na pumpama širom Srbije, na snagu stupaju nove cene goriva.
Litar benzina u narednih nedelju dana koštaće 203 dinara, dok će cena evrodizela biti 232 dinara za litar.
U odnosu na prošlu nedelju, cena benzina i evrodizela poskupela je za po dinar.
Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 4. septembra.
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