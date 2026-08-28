EKONOMSKA KRIZA U NEMAČKOJ: Broj nezaposlenih i dalje iznad tri miliona, posla nema ni za lek

BROJ nezaposlenih u Nemačkoj je i dalje iznad tri miliona, dok tržište rada pokazuje slabosti, pokazao je danas objavljen izveštaj Savezne agencije za rad (BfA) za avgust.

Foto: Tiago Zegur/Alamy/Profimedia

Prema podacima, broj nezaposlenih porastao je mesečno u avgustu za 54.000, na 3,061 milion, što je istovremeno više za 36.000 u odnosu na isti mesec lane, prenosi Viršaftsvohe.

Stopa nezaposlenosti u Nemačkoj porasla je sa 6,4 odsto u julu na 6,5 odsto.

Predsednica Savezne agencije za rad Andrea Nales ocenila je da na tržištu rada, mimo uobičajenih sezonskih kretanja, nadalje ima veoma malo dinamike i da se nastavlja slabo stanje iz prethodnih meseci.

Potražnja za novim radnicima ostala je skromna, pošto je u avgustu je preko Savezne agencije bilo prijavljeno 656.000 slobodnih radnih mesta, što je 3.000 više nego u julu i 25.000 više nego godinu dana ranije.

Istovremeno, broj ljudi koji su u avgustu primali naknadu za nezaposlene dostigao je procenjenih 1,133 miliona, odnosno 109.000 više nego godinu ranije.

Stručnjaci pomenuti rast povezuju sa slabom ekonomijom i strukturnim promenama u nemačkoj privredi.

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