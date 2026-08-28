VOZITE TUĐI AUTO PREKO GRANICE? Ovaj papir morate da imate, pasoš i vozačka nisu dovoljni

AKO preko granice vozite automobil koji nije vaš, proverite DTV - dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.

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Ako na put u inostranstvo krećete automobilom koji nije registrovan na vaše ime, nije dovoljno da sa sobom imate samo pasoš, vozačku i saobraćajnu dozvolu. Posebno treba obratiti pažnju na dokument kojim vlasnik vozila daje saglasnost da njime upravljate u inostranstvu.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) među dokumentima koje treba proveriti pre puta navodi Dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV), upravo u slučaju kada vozač nije vlasnik automobila.

Šta je DTV i čemu služi?

DTV je međunarodno priznati dokument kojim vlasnik vozila registrovanog u Srbiji daje ovlašćenje drugoj osobi da tim automobilom upravlja u inostranstvu.

Dokument se izdaje na međunarodno utvrđenom obrascu AIT i FIA, žute je boje, formata A5 i sadrži tekst na srpskom, francuskom i engleskom jeziku.

Drugim rečima, ako pozajmljujete automobil od roditelja, partnera, prijatelja ili druge osobe i njime krećete preko granice, nije loše da ovu dokumentaciju rešite pre polaska.

AMSS upravo preporučuje DTV kada vozač ne putuje sopstvenim automobilom.

Koja dokumenta treba pripremiti?

Pre puta proverite da li imate:

važeći pasoš ili drugi dokument potreban za ulazak u zemlju;

važeću vozačku dozvolu;

važeću saobraćajnu dozvolu vozila;

DTV, ako automobil nije vaš;

međunarodnu vozačku dozvolu, ukoliko je potrebna za zemlju u koju putujete;

zelenu kartu osiguranja, za države u kojima se ona zahteva.

Važno je i da se pravila razlikuju od države do države, pa AMSS savetuje vozačima da pre puta provere posebne propise zemlje kroz koju putuju.

Kako se dobija dozvola?

DTV se izdaje za vozila registrovana u Srbiji, na osnovu važeće saobraćajne dozvole.

Kada je vlasnik vozila fizičko lice, za izdavanje su potrebni važeća lična karta vlasnika, pasoš korisnika vozila i saobraćajna dozvola. Uobičajeno je potrebno prisustvo i vlasnika i korisnika vozila.

Postoji i mogućnost da vlasnik prethodno da overeno ovlašćenje korisniku, kojim ga ovlašćuje za upravljanje vozilom u inostranstvu, odnosno da može da otuđi predmetno vozilo. U tom slučaju vlasnik ne mora da bude prisutan prilikom izdavanja DTV-a.

Posebno obratite pažnju ako je automobil firmin

Ako vozilo nije privatno već je vlasništvo kompanije, procedura je drugačija.

AMSS navodi da se tada prilaže originalni dopis na memorandumu firme, potpisan od ovlašćenog lica i overen pečatom, kojim se vozač ovlašćuje da upravlja vozilom u inostranstvu.

Zato nije dobro čekati poslednji trenutak pred put.

A šta ako automobil pripada lizing kući?

I ova situacija zahteva dodatnu pažnju. Automobil koji koristite možda jeste kod vas, ali formalni vlasnik može biti lizing kuća, pa je potrebno proveriti dokumentaciju i uslove za putovanje u inostranstvo.

AMSS ima posebnu proceduru za izdavanje DTV-a i u slučaju kada je vlasnik vozila lizing kompanija.

Ne zaboravite da proverite pravila zemlje u koju putujete

Jedna od najčešćih grešaka je pretpostavka da su pravila ista na svim granicama.

AMSS navodi DTV kao dokument koji treba imati kada se u inostranstvo ide tuđim vozilom, dok se konkretni zahtevi mogu razlikovati u zavisnosti od države i okolnosti putovanja.

Zato je najbolje da pre polaska proverite dokumentaciju za svaku zemlju kroz koju prolazite, a ne samo za krajnju destinaciju.

(BizPortal)