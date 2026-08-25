TRAMP NAJAVIO CARINE, KANADA UZVRATILA: Sledi novi udarac u trgovinskom ratu
OD 8. septembra, kanadske vlasti će uvesti uzvratne carine od 15%, 25% i 50% na uvoz robe iz Sjedinjenih Država u iznosu od oko 20 milijardi dolara, što će uticati na čelik, elektroniku, mlečne proizvode, poljoprivredne mašine, kućne aparate i industriju celuloze i papira, saopštilo je kanadsko Ministarstvo finansija.
Od 8. septembra 2026. Kanada će nametnuti carine od 15%, 25% i 50% na robu. Kanadske recipročne carine će se primenjivati na 27,6 milijardi dolara (kanadski SŠAuvoz od 19 milijardi dolara – SAD) iz SAD-a, a fokusiraće se na sektore kao što su čelik, mlečni proizvodi, kućni aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i papirologija i elektronika koji su najteže pogođeni američkim tarifama.relize
Napominje se da se carine neće primenjivati na onu robu američke proizvodnje, koja će na dan uvođenja carina biti u Kanadi na putu za treću zemlju.
Štaviše, Ministarstvo finansija je takođe odvojeno najavilo izdvajanje od 5,4 milijarde dolara za podršku kanadskim preduzetnicima i radnicima, za koje se očekuje da će biti pogođeni nametanjem dužnosti.
U ponedeljak je američki predsednik Donald Tramp najavio da će Sjedinjene Države od 1. januara 2027. godine podići do 50% carina na automobile, automobilske komponente i čelik iz Kanade.
Ovaj potez usledio je nakon prekida trgovinskih pregovora, nakon čega je kanadski premijer Mark Carnei najavio uvođenje recipročnih carina od 8. septembra.
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