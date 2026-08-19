PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope.
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga za danas.
Hokej
17.10 Lida - Neman Grodno ukupno golova +4.5 (1.50)
18.00 Brest - Molodečno ukupno golova -6.5 (1.30)
18.00 Junost Minsk - Soligorsk ukupno golova +4.5 (1.50)
Kvota: 3.32
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
19. 08. 2026. u 12:44
TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"
19. 08. 2026. u 12:18
POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"
19. 08. 2026. u 09:54
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Dva predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
19. 08. 2026. u 09:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
RONALDO ŠOKIRAO PLANETU! Portugalac završava karijeru, evo i kada!
Navijači jednog od najboljeg fudbalera u istoriji ostali u neverici.
16. 08. 2026. u 17:35
Komentari (0)