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PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope.

Немања Пејчић

19. 08. 2026. u 13:11

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga za danas.

ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЛЕДЕНИХ ДВОРАНА: Тип прогнозира мечеве широм Европе.

Justin Tang / Zuma Press / Profimedia

Hokej

17.10 Lida - Neman Grodno ukupno golova +4.5 (1.50)

18.00 Brest - Molodečno ukupno golova -6.5 (1.30)

18.00 Junost Minsk - Soligorsk ukupno golova +4.5 (1.50)

Kvota: 3.32

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LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
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LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

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LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"