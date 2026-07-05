MALA ULAGANJA, DOBRA ZARADA: Od ovog cveća možete uzeti lep novac - Lako se gaji i traženo je!
HRIZANTEMA Multiflora (saksijska hrizantema) je jedna od najčešće gajenih biljaka za jesenju prodaju cveća.
Veoma je pogodna za početnike jer ne zahteva mnogo znanja, nisu potrebni plastenici, jer se gaji na otvorenom a i ulaganja nisu prevelika.
Cena saksije od 17 cm je već godinama oko 11-12 dinara ( 0,1 euro) a sadnice su 0,2 eura.
Uz troškove oko supstrata i preparata za zaštitu i prihranu, cena ulaganja ne bi trebalo da pređe 0,4 eura.
Prodajna cena gotove biljke je od 100 -120 dinara za veleprodaju i kreće se do 400 dinara za baš velike i lepe biljke u maloprodaji. Ali treba uzeti kao prosek najrealniju cenu oko 200-250 dinara.
Cena zemlje, odnosno supstrata zavisi od mogućnosti i blizine proizvođača supstrata.
Hrizantema se može saditi i u čistoj zemlji, ali će saksije biti veoma teške za transport.
Ulaganje za 500 biljaka
Rasad - 500 x 35 RSD = 17.500 RSD
Saksije - 500 x 12 RSD = 6.000 RSD
Zemlja - 500 x 2kg = 1000kg
Najbolje bi bilo ako ste u mogućnosti da sami napravite svoj supstrat mešavinom baštenske zemlje, dobro ugorelog stajnjaka i malo litvanskog treseta, koji služi da poboljša rastresitost supstrata.
Sa prosečnom prodajnom cenom od oko 200 dinara, 500 x 200 din = 100.000 din što je trenutno oko 800 evra.
Ako je celo ulaganje bilo 200 evra, ostaje vam zarada oko 600 evra na 500 biljaka.
Na 1000 biljaka je to oko 1.200 evra... tako da je isplativost prilično dobra.
Prihrana se vrši zalivanjem ili preko lista.
Zaštita biljaka se radi naizmeničnim prskanjem fungicidima na svakih desetak dana a ako je kišna godina, onda i češće.
(24sedam)
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