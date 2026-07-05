Poljoprivreda

OBOREN ISTORIJSKI REKORD U IZVOZU: Svet obožava ove srpske proizvode

K. Despotović

05. 07. 2026. u 11:56

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SRBIJA je tokom 2025. godine izvezla 287.056 tona voća u vrednosti od 807,9 miliona evra, što je za 8,6 odsto više nego godinu dana ranije, iako je količinski izvoz bio manji, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede.

ОБОРЕН ИСТОРИЈСКИ РЕКОРД У ИЗВОЗУ: Свет обожава ове српске производе

Foto: Godong / robertharding / Profimedia

Kako je navedno, istovremeno je ostvaren pozitivan spoljnotrgovinski bilans od 335,7 miliona evra, što potvrđuje da voćarstvo predstavlja jedan od najvažnijih izvoznih sektora domaće poljoprivrede. 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ukazuje na značaj voćarstva kao jedne od najvažnijih i najperspektivnijih grana srpske poljoprivrede, zahvaljujući povoljnim prirodnim uslovima, dugoj tradiciji proizvodnje i sve većim ulaganjima u modernizaciju, Srbija nastavlja da jača svoju poziciju na međunarodnom tržištu i potvrđuje status jednog od prepoznatljivih izvoznika kvalitetnog voća.

Pozitivan trend nastavljen je i u ovoj godini - samo u prva četiri meseca ove godine vrednost izvoza dostigla je 268 miliona evra, što je za 13 odsto više nego u istom periodu prošle godine, dok je u maju vrednost izvoza iznosila 61,8 miliona evra, odnosno čak 35,5 odsto više nego u maju 2025. godine.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić istakao je da Svetski dan voća predstavlja priliku da se oda priznanje svim domaćim voćarima koji svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinose razvoju srpske poljoprivrede i jačanju izvoz piše B92.

- Srpsko voće prepoznato je po kvalitetu na najzahtevnijim svetskim tržištima i naša je obaveza da domaćim proizvođačima obezbedimo uslove da budu još konkurentniji.

Zato država nastavlja da ulaže u podizanje savremenih zasada, sisteme za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu, moderne hladnjače, prerađivačke kapacitete i nove tehnologije. Naš cilj nije samo veća proizvodnja, već veća dodata vrednost, osvajanje novih tržišta i jačanje izvoza srpskog voća.

Svetski dan voća prilika je da zahvalimo našim voćarima, koji svojim radom doprinose da Srbija bude prepoznatljiva po kvalitetnom voću širom sveta - poručio je Glamočić.

(24sedam) 

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