LUKOIL OSTAJE BEZ KUPCA? SAD stopirale posao vredan 22 milijarde dolara
MINISTARSTVO finansija Sjedinjenih Američkih Država odbilo je ponudu konzorcijuma koji predvodi američka investiciona banka Xtellus Partners za kupovinu inostrane imovine ruske naftne kompanije Lukoil, saznaje Rojters iz više izvora upoznatih sa procesom.
Prema navodima četiri osobe bliske pregovorima, Xtellus se u ovoj trci našao rame uz rame sa najvećim igračima u energetskoj industriji, među kojima su Eksxon Mobil (Exxon Mobil), Ševron (Chevron), investiciona grupa International Holding Company iz Abu Dabija, mađarski MOL, kao i američki fond privatnog kapitala Karlajl (Carlyle).
Iako je ponuda Xtellusa odbijena, ostali kandidati i dalje ostaju u igri.
Lukoil je odluku o prodaji imovine doneo nakon što su Sjedinjene Američke Države u oktobru uvele nove sankcije toj kompaniji, ali i ruskom državnom gigantu Rosnjeftu, u okviru pojačanog pritiska na Moskvu.
Cilj sankcija je, kako navode američke vlasti, podsticanje Rusije ka postizanju mirovnog sporazuma sa Ukrajinom.
Za Lukoilovu inostranu imovinu interesovanje je pokazalo više od deset kompanija, a njena vrednost procenjuje se na oko 22 milijarde dolara, odnosno približno 18,7 milijardi evra.
Paket uključuje projekte za proizvodnju nafte i gasa, rafinerije, kao i mrežu od više od 2.000 benzinskih stanica raspoređenih širom Evrope, Centralne Azije, Bliskog istoka i Amerike.
Odluka američkog Ministarstva finansija pokazuje koliko je proces prodaje osetljiv i politički uslovljen, naročito kada je reč o strateškoj energetskoj imovini povezanoj sa ruskim kompanijama pod sankcijama, piše Tanjug.
(BizPortal)
BONUS VIDEO:
O RADOSTI: TAKO JE GOVORIO NIKOLAJ KAZUJE HADŽI PETAR BOŽOVIĆ I EP26
Preporučujemo
OFAK produžio licencu Lukoilu van Rusije
04. 12. 2025. u 17:25
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)