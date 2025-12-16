LUKOIL OSTAJE BEZ KUPCA? SAD stopirale posao vredan 22 milijarde dolara

MINISTARSTVO finansija Sjedinjenih Američkih Država odbilo je ponudu konzorcijuma koji predvodi američka investiciona banka Xtellus Partners za kupovinu inostrane imovine ruske naftne kompanije Lukoil, saznaje Rojters iz više izvora upoznatih sa procesom.

Prema navodima četiri osobe bliske pregovorima, Xtellus se u ovoj trci našao rame uz rame sa najvećim igračima u energetskoj industriji, među kojima su Eksxon Mobil (Exxon Mobil), Ševron (Chevron), investiciona grupa International Holding Company iz Abu Dabija, mađarski MOL, kao i američki fond privatnog kapitala Karlajl (Carlyle).

Iako je ponuda Xtellusa odbijena, ostali kandidati i dalje ostaju u igri.

Lukoil je odluku o prodaji imovine doneo nakon što su Sjedinjene Američke Države u oktobru uvele nove sankcije toj kompaniji, ali i ruskom državnom gigantu Rosnjeftu, u okviru pojačanog pritiska na Moskvu.

Cilj sankcija je, kako navode američke vlasti, podsticanje Rusije ka postizanju mirovnog sporazuma sa Ukrajinom.

Za Lukoilovu inostranu imovinu interesovanje je pokazalo više od deset kompanija, a njena vrednost procenjuje se na oko 22 milijarde dolara, odnosno približno 18,7 milijardi evra.

Paket uključuje projekte za proizvodnju nafte i gasa, rafinerije, kao i mrežu od više od 2.000 benzinskih stanica raspoređenih širom Evrope, Centralne Azije, Bliskog istoka i Amerike.

Odluka američkog Ministarstva finansija pokazuje koliko je proces prodaje osetljiv i politički uslovljen, naročito kada je reč o strateškoj energetskoj imovini povezanoj sa ruskim kompanijama pod sankcijama, piše Tanjug.

