43 DANA NI KAP NAFTE NE STIŽE U SRBIJU: Građani nisu osetili nikakve probleme, sve oči uprte u rusku stranu
DANAS je 43. dan od kada su stupile na snagu američke sankcije NIS-u. Istog dana Hrvatska je obustavila isporuku, pa preko JANAFA nafta ne stiže u Srbiju.
Ruska strana pristala je da proda svoj deo vlasništva u NIS-u, i to su poslednje informacije koje građani Srbije imaju o ovom bitnom pitanju za sve.
Ipak, ono što je najbitnije jeste da - ništa od ovoga građani Srbije nisu ni primetili zahvaljujući dobroj pripremljenosti, ali i rezervama koje su očuvane, i kako je ranije rečeno, koje su posvećeno povećane ranije za oko 60 odsto.
- Ruski vlasnici su pristali da prodaju svoj deo vlasništva u Naftnoj industriji Srbije, to je 56,15%. Oni pregovaraju o tome. Mi smo veoma uključeni i informisani, naravno, o tim pregovorima. Dajemo komentare, ne na dnevnom nego na satnom nivou, zato što smo mi drugi najveći akcionar sa 29,8% i zato što nam je u vitalnom interesu da NIS nastavi da posluje, da nastavi da uspešno posluje, jer je on apsolutno neophodan za energetsku stabilnost naše zemlje - rekla je Dubravka Đedović Handanović.
Ona je objasnila zbog čega se država još ne oglašava kada je reč o trećoj strani uključenoj u pregovore.
- Razlog zbog kojeg još uvek nismo izašli u javnost koja je treća strana je zato što su to poslovni razgovori ozbiljnih kompanija i dok se oni ne završe ili bar najvažniji detalji ne budu definisani, nije ni ozbiljno da se o tome priča, ali od javnosti se ništa ne krije. Kao što ste videli, veoma smo transparentno do sada komunicirali o svemu. Naš zahtev je jasan, to je da rafinerija mora da nastavi sa radom i da što pre obezbedi novi dotok sirove nafte iz Janafa - dodaje ministarka.
Preporučujemo
IZMENE U DEKLARISANjU MESA: "Domaći" samo proizvodi u celosti proizvedeni u Srbiji
19. 11. 2025. u 22:17
ZAHUKTALI SE PREGOVORI: Kompanija iz Emirata najbliža je kormilu NIS
19. 11. 2025. u 22:14
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)