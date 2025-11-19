Ekonomija

43 DANA NI KAP NAFTE NE STIŽE U SRBIJU: Građani nisu osetili nikakve probleme, sve oči uprte u rusku stranu

Новости онлине

19. 11. 2025. u 20:30

DANAS je 43. dan od kada su stupile na snagu američke sankcije NIS-u. Istog dana Hrvatska je obustavila isporuku, pa preko JANAFA nafta ne stiže u Srbiju.

Foto: Profimedia

Ruska strana pristala je da proda svoj deo vlasništva u NIS-u, i to su poslednje informacije koje građani Srbije imaju o ovom bitnom pitanju za sve.

Ipak, ono što je najbitnije jeste da - ništa od ovoga građani Srbije nisu ni primetili zahvaljujući dobroj pripremljenosti, ali i rezervama koje su očuvane, i kako je ranije rečeno, koje su posvećeno povećane ranije za oko 60 odsto.

- Ruski vlasnici su pristali da prodaju svoj deo vlasništva u Naftnoj industriji Srbije, to je 56,15%. Oni pregovaraju o tome. Mi smo veoma uključeni i informisani, naravno, o tim pregovorima. Dajemo komentare, ne na dnevnom nego na satnom nivou, zato što smo mi drugi najveći akcionar sa 29,8% i zato što nam je u vitalnom interesu da NIS nastavi da posluje, da nastavi da uspešno posluje, jer je on apsolutno neophodan za energetsku stabilnost naše zemlje - rekla je Dubravka Đedović Handanović.

Ona je objasnila zbog čega se država još ne oglašava kada je reč o trećoj strani uključenoj u pregovore.

- Razlog zbog kojeg još uvek nismo izašli u javnost koja je treća strana je zato što su to poslovni razgovori ozbiljnih kompanija i dok se oni ne završe ili bar najvažniji detalji ne budu definisani, nije ni ozbiljno da se o tome priča, ali od javnosti se ništa ne krije. Kao što ste videli, veoma smo transparentno do sada komunicirali o svemu. Naš zahtev je jasan, to je da rafinerija mora da nastavi sa radom i da što pre obezbedi novi dotok sirove nafte iz Janafa - dodaje ministarka.

