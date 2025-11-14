DODELJENA 5G MREŽA U SRBIJI! Ovi operateri su dobili licencu, evo koliko su platili za nju

REGULATORNO telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Ratel) je nakon sprovedene aukcije dodelio licence za 5G mrežu za tri ponuđača i to Telekom Srbija, Jetel i A1 Srbija, koji će za licence platiti po nešto više od 100 miliona evra, a ukupno 300.099.430 evra.

FOTO: Depositphotos

Ratel je saopštio da je uspešno okončano javno nadmetanje za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radiofrekvencijskog spektra u radiofrekvencijskim opsezima 694-790 MHz, 880-915/925-960 MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz, 2500-2690 MHz i 3400-3800 MHz.

Ratel je od 3. do 7. novembra sproveo postupak javnog nadmetanja, odnosno aukcije spektra za pružanje javne elektronske komunikacione usluge za sisteme GSM i IMT (International Mobile Telecommunications), na tehnološki neutralnoj osnovi, za teritoriju Srbije, u radiofrekvencijskim opsezima 694-790 MHz, 880-915/925-960 MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz, 1920-1980/2110- 2170 MHz, 2500-2690 MHz i 3400-3800 MHz.

U postupku su učestvovala tri, kako se navodi, kvalifikovana ponuđača i to Jetel (Yettel), Telekom i A1 Srbija, koji su blagovremeno podneli ispravne ponude u svim fazama aukcije spektra.

Po sprovedenom postupku, Savet Ratela je doneo odluku o izboru najpovoljnijih ponuda, odnosno odluku kojom se utvrđuje lista onih koji su ispunili uslov za dodelu radiofrekvencijskog spektra.

Telekom Srbija je dobio licencu za radiofrekvencijske blokove 713-723(UL)/768-778(DL), 895-905(UL)/940-950(DL), 1735-1760(UL)/1830-1855(DL), 1935-1950(UL)/2125-2140(DL), 2500-2520(UL)/2620-2640(DL), 3670-3800(UL/DL), uključujući obavezu pokrivanja signalom određenih opština sa trenutno nezadovoljavajućom karakterizacijom pokrivanja, i to Krupanj, Osečina, Medveđa, Trgovište i Bosilegrad.

Obaveza Telekoma je da za licencu plati naknadu od 100.050.530 evra.

Jetel je dobio licencu za radiofrekvencijske blokove 703-713(UL)/758-768(DL), 905-915(UL)/950-960(DL), 1710-1735(UL)/1805-1830(DL), 1965-1980(UL)/2155-2170(DL), 2540-2560(UL)/2660-2680(DL), 3540-3670(UL/DL), uključujući obavezu pokrivanja signalom određenih opština sa trenutno nezadovoljavajućom karakterizacijom pokrivanja, i to Ljubovija, Babušnica, Gadžin Han, Golubac i Svrljig.

Jetel će platiti naknadu od 100.028.170 evra.

A1 Srbija je dobila licencu za radiofrekvencijske blokove 723-733(UL)/778-788(DL), 885-895(UL)/930-940(DL), 1760-1785(UL)/1855-1880(DL), 1950-1965(UL)/2140-2155(DL), 2520-2540(UL)/2640-2660(DL), 3410-3540(UL/DL), uključujući obavezu pokrivanja signalom određenih opština sa trenutno nezadovoljavajućom karakterizacijom pokrivanja, i to Kosjerić, Crna Trava, Kučevo, Majdanpek i Boljevac.

Ova kompanija je obavezna da za licencu plati 100.020.730 evra.

Navedeni operatori su, kako je navedeno, obavezni da prvu polovinu naknade za pravo korišćenja dodeljenog radiofrekvencijskog spektra plate u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke o izboru najpovoljnijih ponuda, a drugu polovinu najkasnije do 30. juna 2026. godine.

Ukupan prihod od prodaje radiofrekvencijskog spektra iznosi 300.099.430 evra.

Ratel će, nakon dostavljenog dokaza o uplati prve polovine naknade, izdati pojedinačne dozvole za korišćenje radiofrekvencijskog spektra najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka roka za navedenu uplatu, navodi se u saopštenju i dodaje da će se nakon izdavanja pojedinačnih dozvola za korišćenje radiofrekvencijskog spektra u predmetnim opsezima, što se očekuje u prvoj nedelji decembra, steći uslov da sva tri operatora započnu komercijalno pružanje usluga uz korišćenje 5G tehnologije.

(Blic.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć