UBEDLJIVO NAJTRAŽENIJI PROIZVODI NA PIJACAMA: Prodaju se kao alva, a ovo je njihova cena

MLEČNI proizvodi na beogradskim pijacama donose prilično različite opcije cena za ljubitelje domaćih delicija.

Foto: Shutterstock

Kada se nađete na beogradskim pijacama, često se zaustavite ispred štandova sa mlečnim proizvodima, pitajući se da li su cene opravdane i čega sve ima u ponudi, piše Kurir.

Na Banjičkoj pijaci, recimo, kilogram kajmaka ide za 1.500 dinara, dok mladi sir košta 600, a stari, ukoliko želite nešto jače, može se nabaviti za 700 dinara.

Za ljubitelje punomasnog sira, cena se penje na 1.000 dinara po kilogramu.

- Mladi sir i mladi kajmak prodaju se najviše - kaže prodavačica mlečnih proizvoda na pijaci.

S druge strane, Bajlonijeva pijaca nudi nešto širi asortiman, s cenama koje, u poređenju sa gorepomenutim, variraju.

Kako prenosi Kurir, primetili su u jednom izlogu da je kilogram pljevaljskog sira 1.098 dinara, dok je zlatarski nešto povoljniji, odnosno 995 dinara. Sjenički sir, takođe, košta 995 dinara po kilogramu, dok je ovčiji nešto skuplji, s cenom od 1.312 dinara. Kozji mlad sir je najskuplji u ponudi, tačnije 1.470 dinara, dok stariji kozji sir može da se nađe za 1.092 dinara. Ako ste za nešto lakše varijante, biljni sir je prava povoljnost, jer kilogram košta svega 326 dinara.

- Cene jesu malo jače, ali kvalitet nije upitan - zaključuje Beograđanin Slavko.

Uzmite u obzir da su razlike u ceni često povezane sa vrstom mleka i načinom proizvodnje, pa čak i sa raznim tradicijama koje se ne mogu baš lako meriti brojevima.

(BiznisKurir)