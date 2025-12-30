Svet

PROCURIO POVERLJIVI PLAN NEMAČKE VOJSKE: Tajno se spremaju za rat, ovo je uvod u veliki NATO sukob

Новости онлине

30. 12. 2025. u 19:06

NEMAČKI vojni stratezi upozoravaju da nedavni sajber-napadi, sabotaže i kampanje dezinformacija mogu predstavljati uvodnu fazu novog rata, navodi se u poverljivom vladinom dokumentu do kog je došao Politiko.

Foto Tanjug/AP

Ova procena izneta je u Operativnom planu za Nemačku (OPLAN), dokumentu koji predstavlja osnovu za način na koji bi Berlin organizovao odbranu nemačke teritorije u slučaju velikog NATO sukoba.

Hibridne pretnje kao priprema za vojni sukob

Planiranje odražava širu promenu u nemačkom pristupu bezbednosti, s obzirom na to da je Nemačka preuzela centralnu ulogu u logistici i planiranju pojačanja za Alijansu, u trenutku kada je Rusija postala sve agresivnija prema evropskim članicama NATO-a nakon sveobuhvatne invazije na Ukrajinu pre skoro četiri godine.

U dokumentu se navodi da hibridne mere „mogu suštinski služiti kao priprema za vojnu konfrontaciju“. Umesto da sajber-operacije ili kampanje uticaja posmatra kao sporedni pritisak, plan ih direktno uključuje u logiku vojne eskalacije.

Civilne strukture tretiraju se kao ključne za vojni uspeh. Transportne mreže, snabdevanje energijom, zdravstvene službe i privatni izvođači radova više puta se navode kao neophodni preduslovi. U dokumentu se ističe da „brojni zadaci zahtevaju civilnu podršku“, bez koje plan ne može biti sproveden.

Nemačka kao svakodnevna meta hibridnog rata

Poslednjih meseci Nemačka i njeni saveznici suočavaju se sa nizom hibridnih napada koji odražavaju scenarije opisane u OPLAN-u.

Foto Tanjug/AP/Klaus-Dietmar Gabbert

Savezne vlasti su dokumentovale porast ruske špijunaže, sajber-napada i kampanja uticaja usmerenih na političke institucije, kritičnu infrastrukturu i javno mnjenje. Ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint opisao je Nemačku kao „svakodnevnu metu hibridnog rata“.

Nemačka ključni tranzitni koridor NATO-a

Ova procena ima konkretne posledice po način na koji Nemačka planira svoju ulogu u eventualnom budućem sukobu. Dokument Nemačku predstavlja kao operativnu bazu i tranzitni koridor za NATO snage, koji bi već u ranoj fazi bili izloženi pritisku, posebno zbog uloge zemlje kao glavnog čvorišta za prebacivanje i održavanje savezničkih snaga.

Dokument od 24 strane klasifikovan je kao takozvana „laka verzija“ plana, čiji je cilj koordinacija civilnih i vojnih aktera i definisanje uloge Nemačke kao tranzitnog čvorišta za savezničke snage.

Foto Tanjug/AP

U scenariju sukoba, Nemačka bi postala „prioritetna meta konvencionalnih napada sistemima dugog dometa“, usmerenih kako na vojnu, tako i na civilnu infrastrukturu, navodi se u dokumentu.

Pet faza eskalacije i šira uloga domaćih snaga

OPLAN predviđa model eskalacije u pet faza, koji obuhvata rano otkrivanje pretnji i odvraćanje, nacionalnu odbranu, kolektivnu odbranu NATO-a i posleratni oporavak.

U dokumentu se navodi da se Nemačka trenutno nalazi u prvoj fazi, u kojoj je fokus na izgradnji zajedničke slike pretnji, koordinaciji između državnih institucija i pripremi logističkih i zaštitnih mera.

Plan takođe predviđa značajno proširenu ulogu domaćih vojnih snaga. Jedinice teritorijalne odbrane imaju zadatak da štite kritičnu infrastrukturu, obezbeđuju kretanje trupa preko nemačke teritorije i podržavaju funkcionisanje države dok se borbene jedinice raspoređuju na drugim područjima.

(Politiko)

