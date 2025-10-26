GUBI VREDNOST ČIM IZAĐE IZ SALONA: Ovo je idealna kilometraža za prodaju auta

SVAKI auto gubi vrednost odmah pri izlasku iz salona, a evo kada dolazi do prvog velikog pada cene.

Mnogo faktora utiče na vrednost automobila, a uz akutelno stanje, redovno održavanje i starost vozila jedan od najvažnijih jeste pređena kilometraža.

Onlajn platforma za prodaju vozila Karvau je identifikovala glavne tačke kada je najbolje vreme za prodaju i zamenu automobila.

Analizirali su podatke o cenama polovnih automobila koji su prodavani na platformi između 2022. i 2024. godine.

Vrednost svakog automobila pada čim izađete iz prodajnog salona, a podaci otkrivaju da prvi vlasnici trpe veći finansijski udarac kada auto pređe 15 hiljada kilometara.

Tada vrednost pada za čak 22%. Najveći gubitak vrednosti nakon što automobil pređe 30 000 kilometara kada cena pada u proseku za dodatnih 24%.

Kada automobil pređe 100 000 kilometara, vrednost u proseku pada za 64%, pokazuje istraživanje.

Sledeći veliki pad od 19% dolazi kada se ispred vas pojavi broj od 150 000 kilometara.

- Naši podaci otkrivaju koliko je važno pratiti kilometražu. Vlasnici koji žele da prodaju svoje automobile moraju da reaguju brzo, jer čekanje može dovesti do značajnog pada cene, posebno kada auto prebaci 15 000 kilometara. Postoje mnogi detalji koji utiču na vrednost automobila, međutim, kilometraža je jedan od ključnih faktora koji će, bez obzira na razlike u modelima, uvek imati presudan uticaj - objašnjava Ian Rid iz Karvau-a.

