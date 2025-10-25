KAKO DA SMANJITE RAČUN ZA STRUJU: Svaka ušteda dobro dođe

DVA jednostavna trika sa radijatorom štede novac ove zime.

Foto: Nenad Živanović/N. Paraušić

Kako se približava zima, računi za energiju neminovno rastu, pa svaka ušteda dobro dođe. Stručnjaci otkrivaju jednostavan trik koji vam može pomoći da smanjite troškove grejanja, a sve što vam je potrebno već imate kod kuće.

Ako vam se radijator nalazi ispod prozora, obratite pažnju na ovaj detalj: mnogi prave grešku prekrivajući radijator zavesama. Iako to deluje estetski lepše, zavesa zapravo blokira toplotu i sprečava je da se širi po prostoriji, što dovodi do većih računa za grejanje.

Rešenje je izuzetno jednostavno - samo zavucite zavesu iza radijatora ili je podignite do prozorske daske. Na taj način omogućavate da se toplota slobodno širi i efikasnije zagreva prostor.

Stručnjaci iz kompanije California Shutters ističu da upravo ova mala promena, koja traje svega nekoliko sekundi, može napraviti primetnu razliku u potrošnji energije i udobnosti vašeg doma.

Trik sa aluminijuskom folijom

Ako želite da vaš dom bude topao ove zime, a računi za grejanje manji, stručnjaci imaju dva jednostavna, ali efikasna trika koja možete primeniti odmah.

Kada zavesa pada preko radijatora, toplota se ne širi u prostor, već se usmerava ka najbližoj hladnoj površini, najčešće prozoru. Na taj način, zapravo zagrevate staklo umesto sobe.

- Niko ne želi da plaća grejanje prozora - rekao je stručnjak za The Sun.

Zato preporučuju da jednostavno zavučete zavesu iza radijatora ili je podignete do prozorske daske. Tako omogućavate toplom vazduhu da slobodno cirkuliše po prostoriji, dok sama zavesa istovremeno stvara barijeru koja sprečava gubitak toplote kroz staklo.

Majkl Vrej, majstor za izolaciju iz kompanije National Insulation Supplies, otkriva još jedan koristan trik - pomoću obične aluminijumske folije.

- Ako na zadnju stranu radijatora postavite veće komade aluminijumske folije, ona reflektuje toplotu nazad u prostoriju, umesto da se izgubi kroz zid. Ovaj trik gotovo ništa ne košta, a mnogi već imaju foliju kod kuće - objašnjava Vrej.

Zahvaljujući svojim reflektivnim svojstvima, aluminijumska folija deluje kao termalna barijera, vraćajući toplotu u prostor i smanjujući potrebu za dodatnim grejanjem. Na taj način, možete održati prijatnu temperaturu i istovremeno značajno uštedeti na računima za energiju.

(Informer)

